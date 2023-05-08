8 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kentteki gerginlikle ilgili açıklama
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kentteki gerginlikle ilgili açıklama
Bankadan Şok, %1.19 Faizli Kredi!
Bankadan Şok, %1.19 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
'İnşallah önümüzdeki hafta balkon konuşmasını sizlerle beraber yapacağız'
'İnşallah önümüzdeki hafta balkon konuşmasını sizlerle beraber yapacağız'
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali
Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'
'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'
Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak
Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak
3 milyon doları elden teslim etmiş
3 milyon doları elden teslim etmiş
Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi
Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?
Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?
Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti
Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması
Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek
Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

8 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

8 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 00:00, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 00:07
Yazdır
8 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi'nde, "Balkanlar ve Avrupa: Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe" konulu konferansa iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Adana mitingine katılacak.

(Adana/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Ümraniye'de kadın seçmenlerle kahvaltıya, Üsküdar'da Gençlik Buluşması'na katılacak, İstanbul Site ve Tesis Yöneticileri ile buluşacak, Beykoz'da Giresunlular Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/12.00/14.00/20.00)

2- Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı ziyaret edecek, gençlerle bir araya gelecek.

(Gaziantep/Kilis/09.30-19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Mustafa Varank, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerini ziyaret edecek.

(Bursa/12.00/14.00/16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, su verimliliği seferberliği eğitim programına ve tarım sektörü temsilcileriyle toplantıya katılacak, ardından AK Parti Keskin ilçe mitingine iştirak edecek ve tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Kırşehir/10.30/11.00/Kırıkkale/15.30/18.30)

3- Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun milletvekili adayı Mehmet Muş, "Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi"nin açılış konuşmasını yapacak.

(Samsun/10.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Arsin Organize Sanayi Bölgesini, AK Parti Yomra İlçe Başkanlığını, Yomra Sancak Mahallesi esnafını ziyaret edecek, Kaşüstü Seçim İrtibat Ofisi açılışını yapacak, esnafı ziyaret edecek, Yomra ilçe mahalle muhtarları ile toplantıda buluşacak, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 2022 Başarılı Gazeteciler Yarışması Ödül Töreni ile Şoförler Odası ve Servis Araçları yönetimi ile istişare toplantısına iştirak edecek, ardından Trabzonspor-Ankaragücü karşılaşmasını izleyecek.

(Trabzon/10.30/13.30/14.00/15.00/15.30/16.00/18.00/19.00/20.00)

5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Valiliği ziyaret edecek, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasında basın açıklaması yapacak, konteyner kente gidecek, ardından Malatya Valiliğini ziyaret edecek, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında basın açıklaması yapacak ve konteyner kente ziyarette bulunacak.

(Adıyaman/09.30/10.30/11.30/Malatya15.00/16.00/17.30)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile 2022 yılına ilişkin yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Prof. Dr. Haluk Dursun Kültür, Medeniyet ve Gençlik Sempozyumu"na katılacak, Tevfikiye Camisi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/13.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bayraklı Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti gerçekleştirecek, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfını ziyareti edecek, Alsancak'ta E-spor etkinliğine katılacak.

(İzmir/12.00/14.30/20.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesi Trabzonspor-MKE Ankaragücü ve Galatasaray-Medipol Başakşehir maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/İstanbul/20.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5'incilik mücadelesi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber