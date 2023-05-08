İzmir'de otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 07:15, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 07:08
Alınan bilgiye göre, Çağan Hür (21) yönetimindeki 35 BMY 175 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi'nde M.K. idaresindeki 35 S 02244 plakalı otobüs ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Hür, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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