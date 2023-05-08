Türkiye'nin en yüksek şehri belli oldu

Türkiye'nin en yüksek şehri hangisi, neresi? Türkiye'nin en yüksek yeri neresi? Türkiye'deki en yüksek şehir neresi?

Uzmanlar yüksek irtifalarda yaşamanın insanlar açısından hiç de kolay olmadığını, yüksekliğin artmasıyla atmosfer basıncı, sıcaklık, havadaki oksijen miktarının ve nemin azaldığını ifade etti.

Rakım ölçme işlemi bulunulan bölgenin deniz seviyesinden yüksekliği hesaplanarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin ortalama rakımı bin 140 metre olarak tespit edildi.

81 ilin rakımları sıralandığında ise Erzurum bin 890 metre ile ilk sırada yer alıyor.

Ardahan bin 870 metre ile ikinci sırada yer alıyor.

Kars bin 768 metre ile listenin ilk sıralarında bulunuyor.

Deniz seviyesine en yakın yani rakımı en düşük illerimiz arasında ise Kocaeli 3 metre ile ilk sırada yer alıyor.

İkinci sırada 3 metre ile yine Ordu var.

Üçüncü sırada ise 2 metre ile İzmir var.

Bu arada dünyada yapılan ölçümlere göre; yıl boyu kalıcı olarak en yüksek yerleşim bölgesi Peru'da yer alan 5100 yükseklikte bulunan La Rinconada şehri olarak biliniyor.