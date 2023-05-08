Otoda online satış

İLK TÜRKİYE UYGULADI

Araç satış sözleşmeleri ve faturalandırma doğrudan Mercedes-Benz Otomotiv üzerinden gerçekleştirilecek. Acenteler, daha önceden olduğu gibi ürün danışmanlığı, test sürüşü, araç teslimi, ikinci el araç satışı, satış sonrası hizmetler, aksesuar satışı ve teknik servis gibi konularda hizmetlerine devam edecek. Mercedes-Benz'in faaliyet gösterdiği ülkeler arasında Türkiye, hafif ticari araç satışlarında Yeni Satış Modeli'ni otomobil ile uygulayan ilk ülke oldu.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Yeni satış modelimiz ile müşterilerimiz nereden araç satın almayı seçerlerse seçsinler fiyatlandırma şeffaf ve tek şekilde sunulduğundan, farklı lokasyonlardan fiyat karşılaştırması süreci ortadan kalkıyor" dedi.