Aksaray'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 08:47, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 08:48
Hasan Çiçek (27) yönetimindeki 63 AFR 035 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Elmas, kızı Çiğdem ve torunu Adeviye Arslanhan'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yayalar ve otomobilde bulunan Mehmet Çiçek (60) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elmas Arslanhan, hayatını kaybetti.
Sürücü Çiçek, gözaltına alındı.