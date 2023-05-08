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Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 45 bin öğretmen ataması için 2-6 Mayıs tarihleri arasında MEB üzerinden atama tercihlerini yapan öğretmen adayları, atama için bugün MEB'de gerçekleştirilecek atama törenini bekliyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 08:49, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 09:12
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2023 yılı 45 bin öğretmen atama tercih sonuçlarında sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına atanacak 45 bin öğretmen için atama tercihleri 6 Mayıs'ta tamamlandı. Bakan Özer konuya ilişkin "İnşallah 8 Mayıs'ta da 45 bin öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz." dedi.

2023 ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Buna göre; 45 bin öğretmen ataması bugün gerçekleştirilecek ve sonuçları bugün duyurulacak. Atama sonuçlarıyla ilgili bir saat bilgisi paylaşılmadı.

ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL'DEN İTİBAREN OKULLARDA OLACAK

Atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, atanan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

SÖZLÜ SINAVLAR NİSAN AYINDA YAPILMIŞTI

45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapıldı, sonuçlar 18 Nisan'da açıklandı.

BAKAN ÖZER: TEK SEFERDEKİ EN YÜKSEK ATAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu defa son 20 yılda tek seferdeki en yüksek atamayı Milli Eğitim Bakanlığına tahsis etti. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle atamayı gerçekleştireceğiz." dedi.

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