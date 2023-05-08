Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 10:32, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 10:33
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Kulp'un kırsal Elmalı Mahallesi'nin Yukarı Elmalı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.