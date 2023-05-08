Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Kulp'un kırsal Elmalı Mahallesi'nin Yukarı Elmalı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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