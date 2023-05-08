Dolar/TL, 19,51 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü 19,48-19,53 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 19,5033'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasın ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,5060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 21,5350'den, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 24,6450'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 101,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1040'tan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini bir süre daha bu seviyelerde tutabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kaldığına dikkati çeken analistler, bu durumun doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybını sınırladığını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.