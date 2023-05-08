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OSB'lere Togg ile uyumlu şarj istasyonları kurulacak

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: İstasyonların kurulmasına ilişkin tüm lisans, ruhsat, sigorta ve abonelik işlemleri Eşarj tarafından ücretsiz sağlanacak"- Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar:- "OSB'lerde kuracağımız tüm Eşarj istasyonları aynı anda 2 aracı şarj edebilen, DC ve enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan cihazlar olacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 10:56, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 10:57
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OSB'lere Togg ile uyumlu şarj istasyonları kurulacak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Enerjisa Enerji'nin iştiraki Eşarj arasında 67 bin fabrikanın üretim yaptığı organize sanayi bölgelerine (OSB) elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için protokol imzalandı.

Üst Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay'ın imzaladığı protokol kapsamında OSB'ler elektrikli şarj istasyonları için yer sağlayacak, istasyonların tüm kurulumları ise yüklenici firma Eşarj tarafından yapılacak.

Kurulacak istasyonların tamamı Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile uyumlu olacak.

Kütükcü, imza töreninde yaptığı konuşmada, OSB'leri sanayinin teknolojik dönüşümüne öncü yapma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"OSBÜK olarak çalışmalarımızı, organize sanayi bölgelerimizi sanayi üretiminin yanı sıra dijitalleşme ve teknolojik dönüşümde de öncü hale getirmek hedefiyle yürütüyoruz. Eşarj firmasıyla imzaladığımız işbirliği protokolü de bu hedeflerimize katkıda bulunacak. Bu protokolle hedefimiz, 81 ilimizdeki tüm organize sanayi bölgelerimize, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg ile uyumlu yüksek hızlı şarj istasyonları kurmak. OSB'lerimizdeki yüksek hızlı şarj istasyonlarından hem OSB içindeki işletmelerimiz hem de vatandaşlarımız faydalanabilecek."

Kütükcü, OSB müdürlükleri tarafından işletilecek bu istasyonlar devreye alındığında, bir hizmeti daha OSB'lerdeki 67 bin sanayi işletmesinin ayağına götürmüş olacaklarını ifade etti.

OSB'lerdeki şarj istasyonlarına piyasa şartlarından daha uygun fiyatlarda elektrik temin edileceğini dile getiren Kütükcü, "İstasyonların kurulmasına ilişkin tüm lisans, ruhsat, sigorta ve abonelik işlemleri Eşarj tarafından ücretsiz sağlanacak. İstasyonlarla ilgili de 7/24 müşteri hizmetlerinden destek alınabilecek. 24 saat kesintisiz hizmet verecek istasyonlarda 2 araç aynı anda şarj edilebilecek." bilgisini paylaştı.

- "81 ilimizde en az 1 yüksek hızlı şarj istasyonu kurmayı hedefliyoruz"

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar da Eşarj olarak kuruldukları günden bu yana müşterilerine elektrikli araç ekosistemi içerisinde ilklerin deneyimini yaşattıklarına dikkati çekti.

Pınar, verilerin ve gelişmelerin, adet bazında düşük olmasına karşın elektrikli otomobil satışlarının büyüme hızının tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyduğunu ifade etti.

Eşarj olarak Türkiye'nin bu potansiyeline duydukları güvenle, yatırımlarını araç başına düşen halka açık şarj istasyonu sayısı ve kapasitesini artırmak üzere yaptıklarını belirten Pınar, şunları kaydetti:

"60'ın üzerinde şehirde 400'den fazlası yüksek hızlı (DC) olmak üzere 600'e yakın istasyon, 1000'in üzerinde soket ve 40 megavat saatin üzerinde kurulu güce sahibiz. Türkiye'de sanayi üretiminin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği OSB'lerde, Eşarj olarak kuracağımız yüksek hızlı şarj istasyonlarıyla halkımıza en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz. OSBÜK ile yaptığımız işbirliği ilk etapta faal 272 OSB'yi kapsamakla beraber önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni bölgeleri de kapsayacak. OSB'lerde kuracağımız tüm Eşarj istasyonları aynı anda 2 aracı şarj edebilen, DC ve enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan cihazlar olacak. Bu bağlamda Eşarj ile tüm OSB'lerin karbon salımlarını dünya standartlarına uygun şekilde ölçmek, iyileştirmek ve 'iklim değişikliği' ve 'yeşil dönüşüm' politikalarına uyumun sağlanması ve farkındalığın artırılması için önemli bir adım olacak. Eşarj olarak müşterilerimize en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam etmek için de yıl sonuna kadar 81 ilimizde en az 1 yüksek hızlı şarj istasyonu kurmayı hedefliyoruz."

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