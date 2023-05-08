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'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli yaklaşık 50 bin FETÖ iltisaklısının herhangi bir ceza mahkumiyetinin bulunmadığını belirtti. Canikli "Bu bir ceza davası değildir ve ceza mahkemelerinin yargı yetkisi içinde yer almamaktadır. Bu nedenle ceza davasından mahkum olmayanların görevlerine iade edilmesini istemek hukuken son derece anlamsız ve hukuken geçersiz bir yaklaşımdır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 10:59, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 11:10
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'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, muhalefetin kamudan ihraç edilen FETÖ mensuplarını eski görevlerine iade edeceği vaadine ilişkin, "On binlerce FETÖ iltisaklı üst düzey kamu elemanının KHK ile ihraç edilmeden önceki görevlerine iade edilmeleri hem Türk Silahlı Kuvvetlerinde hem Emniyet Genel Müdürlüğünde hem Jandarma Genel Komutanlığında hem yargı mensupları arasında ve hem de toplumda çatışmaya ve bölünmeye neden olacaktır." ifadesini kullandı.

Canikli, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere "yedili masa"nın tüm genel başkanlarının KHK ile ihraç edilen FETÖ mensuplarını kamudaki görevlerine iade edeceklerini açıkladıklarını belirtti.

Bu vaadin ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri olduğuna işaret eden Canikli, mağduriyet adı altında nihai hedefin kurumlar içerisinde çatışma yaratmak olduğunu bildirdi.

Nurettin Canikli, şunları kaydetti:

"On binlerce FETÖ iltisaklı üst düzey kamu elemanının KHK ile ihraç edilmeden önceki görevlerine iade edilmeleri hem Türk Silahlı Kuvvetlerinde hem Emniyet Genel Müdürlüğünde hem Jandarma Genel Komutanlığında hem yargı mensupları arasında ve hem de toplumda çatışmaya ve bölünmeye neden olacaktır. Ayrıca görevlerine iade edilen FETÖ iltisaklıları, tamamlayamadıkları darbeleri tamamlamak için kripto FETÖ artıkları ile birlikte kaldıkları yerden devam edeceklerdir."

KHK ile yaklaşık 130 bin kamu çalışanının memuriyetlerine son verildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 150'si general olmak üzere 26 bin rütbeli personelin, Emniyet Genel Müdürlüğünden çoğunluğu rütbeli polis olmak üzere 38 bin personelin, Jandarma Genel Komutanlığından 8 bin 523 rütbeli personel, İçişleri Bakanlığından 622 mülki idare amiri ve yargı mensuplarından yaklaşık 4 bin hakim-savcının memuriyetten çıkarıldığını anımsatan Canikli, bunlar arasından yaklaşık yüzde 20'sinin daha sonra OHAL Komisyonu ve mahkemeler tarafından görevlerine iade edildiği bilgisini verdi.

Canikli, KHK ile ihraç edilenlerden yaklaşık 55 bin FETÖ mensubunun aynı zamanda ceza davalarından mahkumiyet aldığını, yaklaşık 50 bin FETÖ iltisaklısının ise herhangi bir ceza mahkumiyetinin bulunmadığını belirtti.

- "Bu bir ceza davası değil"

İhraçların tamamının yargının denetiminden geçtiğini ve yargı kararıyla ihraçların hukuki olduğunun hüküm altına alındığını aktaran Canikli, memuriyetten çıkarma işleminin idari bir işlem olduğunu, bu konuya bakacak mahkemelerin de idari mahkemeler olacağını vurguladı.

Canikli, "Bu bir ceza davası değildir ve ceza mahkemelerinin yargı yetkisi içinde yer almamaktadır. Bu nedenle ceza davasından mahkum olmayanların görevlerine iade edilmesini istemek hukuken son derece anlamsız ve hukuken geçersiz bir yaklaşımdır. İdari işlem olan memuriyetten çıkarma işleminin ceza mahkumiyetini gerektiren işlemlerle karıştırılmaması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Canikli, FETÖ terör örgütüne gönül veren iltisaklı ve irtibatlıların adli ve idari sicilleri tertemiz olsa dahi örgütün talimatı ile kolaylıkla tehlikeli bir suçluya dönüşebildiğini kaydetti.

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