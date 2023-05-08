Kızılay 'İmamoğlu'na saldırı' çağrısı yapan 2 yöneticiyi görevden aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırıya tepki yağmaya devam ederken bugün yapılacak Konya mitingine "şeytan taşlama yapan" yereldeki iki Kızılay yöneticisi hakkında görevden alma kararı çıktı.

Kızılay, olayın duyulmasının ardından her iki kişinin de görevden alındığına dair şu açıklamayı yaptı:

"Konya'da daha önce Kızılay Selçuklu Şubesinde gönüllü olarak görev yaparken istifa ederek ayrılan bir kişi ile Kızılay Gençlik faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bir başka kişinin sosyal medyadan yaptığı ve basına yansıyan paylaşımların içeriği hiçbir şekilde kabul edilemez. Kızılay ilkelerine aykırı bu beyanlar nedeniyle haklarında inceleme başlatılmış olup, her iki kişi de Kızılay faaliyetlerinden el çektirilmiştir."