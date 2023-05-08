Memurların işyerlerinde geçirdiği kaza iş kazası mı vazife malullüğü mü sayılır?

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunda 3 sigortalılık hali bulunmakta olup, bunlar 4a (SSK), 4b (BAĞ-KUR) ve 4c (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında sigortalılıktır. 5510 öncesi ve sonrası memurlar 5510 sayılı Kanunda 4c sigortalısı kabul edilmişlerdir. 4c sigortalıları için iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası hükümleri uygulanmadığından ötürü kısa vadeli sigorta kolları primi de kesilmez.

Memurların işyerlerinde geçirmiş oldukları kazalar 5510 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi kapsamında "iş kazası" sayılmaz, "vazife malullüğü" sayılır. Bir başka ifade ile memurların işyerlerindeki kaza olayları 5510 sayılı Kanunun 47'nci maddesi kapsamında vazife malullüğü kapsamında değerlendirilerek işlem tesis ettirilmektedir.

Ancak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu "çalışan" kavramını öne çıkardığından ötürü memurların işyerlerinde geçirdikleri kaza olayları 6331 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi kapsamında "iş kazası" olarak kabul göreceğinden ötürü idareleri tarafından gerekli iş kazası bildirimlerinin 6331 sayılı Kanunun 14'üncü maddesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gerekmektedir.

Bu yazımızda sadece memurlar açısından olayın iş kazası ve/veya vazife malullüğü çerçevesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği belirtilmiş olup, diğer yazı ve yazılarda bu diğer bağlantılı konular değerlendirilecektir.