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'Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşaknı Erdoğan 'Bu yıl 10 hanenin üzerindeki köylerimiz okullarını yaşam merkezi olarak hizmete açmayı planlıyoruz' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 12:02, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 13:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 45 bin öğretmen ataması töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu gurur günümüzde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 45 bin öğretmenimizin her birini tebrik ediyorum. Görev yerlerinizde başarışlar diliyorum. 4134 engelli kardeşimizin atamasını yapmıştık. 12098 engelli kardeşimizi öğrencileri ile buluşturduk. Öğretmen sayımız 1 milyon 200 bine ulaştı. Yüzde 75'inden fazlasını biz atadık. Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek.

Sizlerin gayreti ile bölgenin yaralarını kısa sürede saracağız. 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. 319 bini 1 sene içinde olmak üzere 650 bin konutu yapıp vatandaşımıza teslim edeceğiz.

Depremde vefat eden öğretmen ve öğrencilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu vesile ile bölücü örgütün katlettiği şehit öğretmenlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Asla ve asla unutmayacağız. Gabar'da keşfettiğimiz petrol kuyusuna şehit öğretmenimizin Aybüke Yalçın'ın ismini verdik. Gencecik yaşındayken bizden koparılan şehidimizin hatırasına sahip çıktık. Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını tamamen kurutacağız. Siz öğretmenlerimizin çabası ile başaracağız. Cehalet karanlığını yok edeceğiz. Sapkın akımlar, fanatik akımlara izin vermeyeceğiz. Ailelerin bizlere emanet ettiği çocuklara sahip çıkacağız. Görece geldiğimizde eğitimi önceliklerimizin başına alacağız dedik. Bu sözümüze sadık kaldık.

Bu yıl 10 hanenin üzerindeki köylerimiz okullarını yaşam merkezi olarak hizmete açmayı planlıyoruz.

Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yapacak, Türkiye Yüzyılını da eğitim yüzyılı olarak değiştireceğiz.

Eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD sayısını yakaladık. Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11'den 90'a yükselttik. Atıl kalan köy okullarımızı tekrar milletimizin hizmetine sunuyoruz.

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