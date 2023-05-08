45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı - Tıklayın

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına atanacak 45 bin öğretmen için atama tercih sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında, atanan öğretmenler belirlendi. Peki, atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? İşte 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları sorgulama.

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta tamamlanan öğretmen adaylarının, tercih sonuçları açıklandı.

45 bin öğretmen atama sonuçları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında duyuruldu. Atama sonuçları saat 12.00 itibarıyla görüntülenebiyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları e-Devlet üzrinden erişime açıldı. Öğretmen adayları atama tercih sonuçlarının e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek.

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.

ATAMA TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ