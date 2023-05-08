Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda 5-7 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

2 bin 673'ü Madrid'de, 3 bin 165'i Barselona'da, kayıtlı 5 bin 838 seçmenin bulunduğu İspanya'da seçime katılım oranı yüzde 55 civarında oldu.

Rahat ve sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan oy pusulaları, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda gece muhafaza edildi.

Sabah havalimanlarına taşınan oy torbaları, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçaklara konuldu.

Oy pusulaları, Türkiye'ye ulaştırıldıktan sonra kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna götürülecek.

Litvanya

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğinde 6-7 Mayıs'ta yapıldı.

Rahat ve sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra Vilnius Büyükelçiliğinde gece muhafaza edildi.

Sabah havalimanına taşınan oy torbaları, diplomatik kuryelerin ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçaklara konuldu.

Oy pusulaları, Türkiye'ye ulaştırıldıktan sonra kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna götürülecek.

Yunanistan

Atina-Pire Başkonsolosluğunda 29 Nisan'da başlayan oy kullanma işlemi, dün akşam yerel saatle 21.00'de sona erdi.

Mühürlü oy çuvalları, diplomatik kurye ve parti temsilcilerinin eşliğinde araç konvoyuyla Atina'daki Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na nakledildi.

Çuvallar, seçim kuruluna teslim edilmek üzere Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İstanbul'a götürüldü.

Portekiz

Diğer yandan 1484 seçmenin kayıtlı olduğu, ilk defa oy kullanma işleminin yapıldığı Portekiz'de, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde kullanılan oyların yer aldığı pusulalar da aynı yolla TSİ 12.55'de kalkacak THY'nin Lizbon-İstanbul uçağıyla yurda gönderilecek.