CHP'li Feyza Altun ünlüleri tehdit etti: Susanlardan hesap soracağız

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçime sayılı günler kala hareketli anlar yaşanıyor.

Terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a selam gönderen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da izin almadan yaptığı mitingde tepkiyle karşılaştı. Bu durumu fırsata çeviren İmamoğlu ve ekibi, sosyal medyadan tehdit ve provokasyona başladı.

Aynı fikri düşünmeyenlere kızıyorlar

Ülkenin gündemine dair tek söz söylemeyen bazı ünlüler, konu İmamoğlu mağduriyeti olunca piyasaya çıktı. Tarkan, Cem Yılmaz gibi ünlüler bir çok konuda yorum yapmamasına rağmen, Erzurum olayında ilk tepki gösteren ünlülerden oldular.

En son Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olduğu için tacizle suçlayan CHP'li avukat Feyza Altun, bu kez de İmamoğlu'na destek vermeyen ünlüleri hedef tahtasına koydu.

"Susan ünlülerden hesap soracağız"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, şu ifadeleri kullandı:

Bugün konuşmayan susan o ünlüler korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin. Tek tek gelip "o gün neredeydiniz" diye hesap soracağız!