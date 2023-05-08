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Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen oy kullandı

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 693 bin 67 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 15:13, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 15:14
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Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 578 bin 259, gümrüklerde ise 114 bin 808 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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