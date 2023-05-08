İmamoğlu hakkında Sivas'ta izinsiz miting yaptığı gerekçesiyle tutanak tutuldu

Sivas Merkez İlçe seçim kurulunca alınan karara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün Sivas'a gelerek BELİRLENEN ALAN DIŞINDA miting yaptığı öğrenildi.

İmamoğlu'nun açıklama yaptığı Mevlana Mahallesi Mevlana Meydanında miting için güvenlik açısından uygun olmadığı ve bu nedenle mitinge izin verilmediği belirlendi.

Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan kararda miting alanının Hükümet Meydanı olduğu bu karara rağmen İmamoğlu'nun Mevlana meydanında miting yaptığı ifade edildi. İzin verilen alan dışında miting yapılması sonrası İmamoğlu hakkında emniyet tarafından tutanak tutuldu.

Öte yandan, ilerleyen saatlerde suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.