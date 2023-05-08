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İmamoğlu'nun mitingine saldırı soruşturmasında 15 zanlı adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da dün düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 15'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 19:40, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 19:43
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Valilikten edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.

İlk etapta 13 zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi daha yakaladı. Olayla ilgili 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

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