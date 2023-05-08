'Ekonomik olarak dünyada ilk 20'deyiz ama tarımda ilk 10'dayız'

Çeşitli programlara katılmak için Kırşehir'e gelen Bakan Kirişci, bir otelde düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda, sahanın görüşlerini almak adına bu zamana kadar 46 sektör toplantısı gerçekleştirdiklerini, 47'ncisini ise Kırşehir'de düzenlediklerini söyledi.

Kirişci, gıdanın ne teknoloji ne de parayla asla ikame edilemeyeceğini vurgulayarak, bunun Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Çıkarılan kanunlarla tarımın geliştiğini ve TARSİM uygulama oranlarının yükseldiğine işaret eden Kirişci, "Tohum üreten, sertifikalı tohumluğun yüzde 96'sını içeride yerli üreten, dünyanın da 97 ülkesine ihracat yapan bir ülke haline geldik. Dolayısıyla hukuk devletindeki mevzuatın vazgeçilmezliğini burada da gördüm. Dünyada şu anda ekonomik olarak ilk 20'deyiz ama tarımda ilk 10'dayız. Bu çerçevede de tarımda söz sahibi olan bir ülke konumuna geldik." diye konuştu.

Kirişci, son 21 yılda tarım sektörüne 830 milyar liralık destek verdiklerini, bunun 9 milyar lirasını Kırşehir'in aldığına dikkati çekti.

- "Küçükbaşta yüzde 76 artışla 56,3 milyona ulaştık"

Son 21 yılda bitkisel üretimin 98 milyon tondan 128,6 milyon tona ulaştığını aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"Büyükbaşta yüzde 72 artışla 17 milyon başa ulaştık. Küçükbaşta yüzde 76 artışla 56,3 milyona ulaştık. Arı kovanında yüzde 114 artışla 9 milyon kovana eriştik. Yüzde 46'lık artışla 367 milyon kanatlı varlığına ulaştık. Karkas ağırlığında yapılan çalışmalarla yüzde 60 artışla 178 kilogramdan 284 kilograma çıktık. Kırmızı et üretimimiz yüzde 180 artışla 780 bin tondan 2,2 milyon tona, çiğ süt üretimimiz 8,4 milyon tondan 21,6 milyon tona, tavuk eti üretimimiz, rekor bir artış var, yüzde 245 artışla 2,4 milyon tona ulaştırmış olduk. Bal üretimimiz yüzde 53 artışla 114 bin tona ulaştı ve bu bizi dünyada iki katına çıkarmış oldu. Hayvancılığa toplam destek içerisinden sadece yüzde 4,4'lük bir pay ayrılıyordu ama bugün gelinen nokta itibarıyla artık yüzde 25 destek veriyoruz. Sertifikalı tohumluk üretimimiz 9 kat artışla 1,4 milyon tona erişmiş durumda."

Kirişci, kırsal kalkınmada bugüne kadar 89 bin projeye 61 milyar liralık destek sağladıklarını ve 259 bin kişiyi aşa ve işe kavuşturduklarını vurguladı.

Bu zamana kadar tescillenen ürün sayısının 1170 olduğunu dile getiren Kirişci, "Bunun sadece 9 tanesi 2002'ye kadar tescillenmişti. 2002 sonrası olan bin 161. Halen 714 tescil aşamasında olan var." ifadelerini kullandı.

Kirişci, orman varlığını artırdıklarını, 31 hava aracından oluşan hava filosunu envanterlerine kattıklarını söyledi.

- "2002 yılında bu ülkedeki tarımsal hasıla 25,1 milyar dolarken şu anda 58,5 milyar dolar"

Su yatırımları, tarımsal üretim ve desteklemelere de değinen Kirişci, şöyle devam etti:

"Dolar olarak söylüyorum. 2002 yılında bu ülkedeki tarımsal hasıla 25,1 milyar dolarken şu anda 58,5 milyar dolar. Yüzde 133'lük bir artış var. 2002'de 1,8 milyar liralık bir tarımsal destek varken bugün 57,6 milyar liraya çıktı. Sadece destekler mi? Hayır. 2002 yılında 3,8 milyar dolarlık ihracatımız vardı. 2022'nin sonunda 30 milyar dolara geldik. Allah ömür verirse bu yılın sonunda cumhuriyetimizin 100. yılında 36 milyar dolar ihracat rakamını hedefliyoruz. Bu ise 2002'deki tüm Türkiye'nin ihracat rakamıdır."

Bakan Kirişci, büyükşehirlere yakınlığından dolayı Kırşehir'de kent tarımını öne çıkaracaklarına vurgu yaparak, "Kırşehir kendisi için üretecek ama aynı zamanda Kırşehir'in ürettiklerinden istifade edecek olan yanı başında ne var? Burada Ankara var. Bu tarafta Kayseri var ama öbür tarafta da Konya var. Bu tür büyükşehirlerin de yanı başında ve buraya Allah jeotermal gibi bir kaynağı vermiş, bir zenginliği vermiş ve bu çerçevede de bu şehre bizim mutlaka farklı bir gözle bakmamız gerekiyor. Biz jeotermal, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi veya biyokütleden enerji elde ederek özellikle kapalı alanlarda üretim yapma ki buna siz 'sera' diyorsunuz. Bu alanlarda üretim yapma konusunda biz inşallah bir OSB'yi Kırşehir'imize kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımda dijitalleşmeye de önem verdiklerini dile getiren Kirişci, Bakanlığın hayata geçirdiği "Tarım Cebimde" uygulamasının çiftçilere büyük kolaylık getirdiğine işaret etti.

Kirişci, herkesin artık akıllı telefona sahip olduğunu anımsatarak, "Tarımla ilgili aklınıza gelen bütün konuları Tarım Cebimde mobil uygulaması sayesinde yapabilirsiniz. Ben bunun size bir konfor sağlayacağı gerekçesiyle bakanlığımız tarafından üretildiğini, sizlerin bunu kullanıyor olmasından bizim de mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim." dedi.

"Planlı Tarım" ile ilgili yıllarca beklenen kanunun çıktığını aktaran Kirişci, "İkinci mevzuat hazırlanıyor. Biz neye ihtiyacımız var, ne kadar ihtiyacımız var ve bunları nerede üretmeliyiz, bu planlamayı yapıyor olacağız. Şu anda bu kanunda bu var." diye konuştu.

Sözleşmeli üretim yaptıracaklarını ve tarafların hukukunu koruyacaklarını dile getiren Kirişci, bunun kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kırşehir'in TKDK'dan yararlanan iller arasında olmadığını hatırlatan Kirişci, "Bu yıldan itibaren Avrupa Birliği tarafından bekliyoruz. 42 ilin dışındaki diğer illeri de TKDK kapsamına alarak IPARD 3 projelerinden yararlanmanızı sağlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kirişci, Kırşehirliler'e köprü sözü de vererek, Çiçekdağı'ndaki bu ihtiyacı 20 milyon liralık yatırımla yapacaklarını söyledi.

- Düve desteği müjdesi

Düve alım destekleriyle ilgili de müjde veren Kirişci, "Biz özellikle bu kapsamda düve yetiştirme merkezlerinden temin edilen hayvanlara yüzde 50, Bakanlığımızca belirlenen diğer işletmelerden temin edilen hayvanlara da yüzde 40 hibe desteği vereceğiz. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Bu kapsamda birazcık da istisnalarımız var. Onları da söylemekte yarar var. Bu kapsamda desteklemeye başvuran tüm gazi veya birinci derece şehit yakınlarını desteklemeden yararlandıracağımızı da belirtmek istiyorum. Bu da onlara bir çam sakızı çoban armağanı. Bu da hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, 16-40 yaş arasındaki genç, kadın ve engelli ile deprem bölgesindeki yetiştiricilere desteklemelerde öncelik vereceklerini sözlerine ekledi.