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Haymana Mutabakatı Heyeti'nden 'CHP ve Kılıçdaroğlu' açıklaması

Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeme kararı aldıklarını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 18:17, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 18:20
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Haymana Mutabakatı Heyeti'nden 'CHP ve Kılıçdaroğlu' açıklaması

Yaşar, Haymana Mutabakatı Heyeti'nin aldığı kararlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin küresel kaos ve dönüşüm arifesinde, en kritik seçimlerinden birine doğru gittiğini, Milli Görüş'ün inançları gereği ülkenin ve milletin en yüksek maslahatlarını gözetmek durumunda olduğunu vurguladı.

Heyetin 14-16 Nisan ve 29 Nisan 2023 tarihlerinde toplandığını ve son gelişmeleri değerlendirdiğini belirten Yaşar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Heyet, yapılan müzakereler sonucunda seçimler ve seçimler sonrası ile ilgili bazı kararlar almıştır. Haymana Mutabakatı Heyeti olarak Saadet Partimizin CHP ile bütünleşik bir görüntü vermesi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklanmasının partimizin yok oluş sürecini başlattığını, bu yapılanların Milli Görüş davasından vazgeçmek anlamı taşıdığını düşündüğümüzü en net bir şekilde ortaya koymuştuk. Şimdi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesini adeta dini bir vecibeymiş gibi tabana ve teşkilata dayatılmasını, daha kötüsü 'mücahit Kılıçdaroğlu' tamlamasının seçmenimize ezberletilmeye çalışılmasını tam anlamıyla bir cehalet ve siyaset bilmezlik olarak değerlendiriyor ve sorumlularını şiddetle kınıyoruz."

Yaşar, açıklamasında Heyetin aldığı kararı da duyurdu.

Buna göre, Haymana Mutabakatı Heyeti'nin aldığı kararda şunlar kaydedildi:

"Haymana Mutabakatı Heyeti, İcra Kurulunu seçimlerden sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda çalışma yapması için tam yetkili olarak görevlendirmiştir. Heyetimizin çalışmalarını takip eden gerçek Milli Görüşçü kardeşlerimize seçimler ile ilgili tavsiyemiz şudur; CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz. Bizler celladına aşık olan gafillerden olmayacağız. Bundan sonrasını ise gündelik veya mevsimlik politik dedikodulara, sosyal medya palavralarına ve sahte anketlerin yönlendirme operasyonlarına kulak asmadan, kınayanların kınamasına itibar etmeden, ne yapmanız gerektiği konusunu kalbinize ve vicdanınıza danışmanızı ve ona göre hareket etmenizi tavsiye ederiz."

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