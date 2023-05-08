ABD'de Türk vatandaşlarının 14 Mayıs seçimlerine katılımı yüzde 50'den fazla arttı

Mercan, oy verme işlemlerinin son bulduğu ABD'de, oy pusulalarının Türkiye'ye gönderilmek üzere mühürlendiğini söyledi.

Büyükelçi Mercan, "Bugün ilk uçakla oy torbalarını diplomatik kargoyla Türkiye'ye götüreceğiz. Oy kullanma oranında bir önceki seçimlere göre yüzde 50'nin üzerinde bir artış söz konusu. Bunun bir nedeni de tabii ki, New Jersey ve Long Island'da sandık açmamız oldu." dedi.

Oy kullanma işlemlerinin "huzurlu ve herhangi bir olay yaşanmadan tamamlandığını" ifade eden Mercan, ABD'deki Türk konsolosluklarında kullanılan oyların sayısının parti temsilcilerinin bilgisi dahilinde olduğunu, bununla birlikte, gümrüklerde kullanılan oyların Yüksek Seçim Kurulu tarafından sayılmasının ardından kesin rakamların açıklanacağını kaydetti.

Seçim güvenliği gerekçesiyle her akşam oyların başkonsolosluklara taşınması gerektiğini hatırlatan Büyükelçi Mercan, başkonsolosluklara uzak bölgelere ek seçim merkezi açılmasının bu nedenle teknik olarak mümkün olmadığını belirtti.