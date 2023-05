Bakan Varank: Siyasette şiddet olmaz, şiddetin her türlüsüne karşıyız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmaları çerçevesinde Bursa'nın Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerini ziyaret ederek, halka seslendi. Konuşmasında Türkiye'nin en büyük ferrokrom tesisinin Orhaneli'nde yapıldığını aktaran Varank, tesisin bölgede istihdam oluşturacak ve ilçeyi kalkındıracak en büyük tesislerden biri olduğunu dile getirdi. Varank, "Bu hizmet kervanının devam etmesi için sizlere hizmet edebilmemiz için bunun yolu 14 Mayıs'tan geçiyor. 14 Mayıs'ta biz aziz milletimizin doğru tercihi yapacağına inanıyoruz. Ama onun için gayret göstereceğiz. 14 Mayıs'ta sandıkları adeta patlatacağız ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar o sandıktan cumhurbaşkanı olarak çıkaracağız. Ayrıca mecliste çoğunluğa getirmemiz lazım. Getirmemiz lazım ki bu meclis ona buna kalmasın, terör destekçilerinin sesini çıkarabildikleri bir yer olmasın" dedi.

Ferrokrom tesisinde yüzlerce insanın istihdam edileceğini belirten Bakan Varank, "Bununla da yetinmeyeceğiz. Belki arkasından paslanmaz çelik tesisini buraya kazandıracağız. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmenin sevdasında olalım. Allah'ın izniyle bunu başarırız" diye konuştu.

AK Parti'nin karşısında bir yıkım koalisyonunun olduğunu ifade eden Varank, "Karşımızda bir yıkım ekibi var. Bu ülkede hiç taş üstüne taş koymadılar. Bu ülkeye bıraktıkları hiçbir eser yok ama her işe karşı çıktılar. Bunlar eski Türkiye'yi tekrar bugüne getirmeye çalışıyorlar. Eskiden bu ülkede kirli koalisyonlar, kirli pazarlıkların döndüğü koalisyonlar dönemi vardı. 'Sana iki bakanlık vereyim, üç milletvekilini transfer edeyim. Hükümeti kurayım, ben yoluma bakayım' diyen koalisyonlar vardı bu ülkede. Şimdi aynısını bugüne getirmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki 'Biz yedili koalisyonlarla bu ülkeyi yönetmeye çalışacağız'. Ya Allah aşkına siz böyle bir sistemle apartman yönetemezsiniz, apartman. Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz? Bu milletin aklıyla o kadar dalga geçiriyorlar ki. Bakınız Meral Akşener çıkmış ne diyor biliyor musunuz? 'Bu ülkede en müreffeh zamanlar, en mutlu zamanlar koalisyon dönemlerindeydi'. Ya sen kimi aldatıyorsun? Biz o zamanları gayet iyi hatırlıyoruz. Senin İçişleri Bakanı olduğun bu ülkede terörün kol gezdiği zamanları gayet iyi hatırlıyoruz. Bu ülkede karakolların saatlerce tarandığı, bir helikopterin bile kaldırılamadığı zamanları biz gayet iyi hatırlıyoruz" diye konuştu.

Varank konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık sadece kendi aralarında pazarlık yapmıyorlar. Kimlerle pazarlık yapıyorlar biliyor musunuz? Terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. İşte PKK'nın sözde Kandil'deki liderleri her gün açıklama yapmıyor mu? Ne diyorlar? 'İmralı'daki tecridi bitireceğiz. Hapishanedeki teröristleri dışarı çıkaracağız' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra özerkliği getireceğiz' diyorlar. Bunu kime güvenerek söylüyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenerek söylemiyorlar mı? Bu yedili koalisyona güvenerek söylemiyorlar mı? Sadece PKK'yla mı pazarlık yapıyorlar? Bakın bugün FETÖ her gün açıklama yapıyor. Ne diyor? '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye döneceğiz' diyorlar. Bu KHK'liler var ya Fetullah'ın atletini yüzüne sürmeyi şeref sayan askerdeki, polisteki, adliyedeki FETÖ'cüler var ya, 'Onları geri getireceğiz' diyorlar. Kılıçdaroğlu demiyor mu 'Biz KHK'lileri tekrar işine iade edeceğiz.' Ama bizim milletimiz terör örgülerine müsaade eder mi? Bu ülkenin terör örgütlerine peşkeş çekilmesine müsaade eder mi?"

"Siyasette şiddetin yeri olmaz"

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyleyen Bakan Varank, "Dün Bursa'da kent meydanında HDP'nin mitinginden çıkan bazı kimseler bizim oradaki standımıza sopalarla saldırmaya kalktı. Sinan Oğan'ın seçim otobüsüne dün bir saldırı oldu. İşte Erzurum'da bir olay yaşandı. Bunlar siyasette olmaması gereken işler. Siyasette şiddetin yeri olmaz. Bir şiddete karşıyız ama ikiyüzlülüğe de karşıyız. Şimdi 'seçim otobüsleri taşlanıyor' diye konuşanlar, 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın otobüsü Hopa'da taşlanırken ağızlarını açtılar mı? Bir geçmiş olsun dediler mi? Demediler. O Kılıçdaroğlu var ya ne dedi biliyor musunuz? 'Rüzgar eken fırtına biçer' dedi. Şimdi o cümleleri kuranlar siyasette şiddetle ilgili 'Neden sesinizi daha çok yükseltmiyorsunuz?' diyorlar. İşte ben yükseltiyorum. Biz şiddete karşıyız. Siyasette şiddet olmaz ama siz de ikiyüzlülüğü bırakın. Burada diğer partilerin il başkanları var. Dün bizim standımıza saldırı oldu. CHP'nin il başkanı arayıp bir 'geçmiş olsun' dedi mi? İYİ Parti'nin il başkanı arayıp 'geçmiş olsun' dedi mi? DEVA'nınki dedi mi? Koalisyonunkiler dedi mi? Hiçbiri geçmiş olsun demiyor. Onun için bu ikiyüzlülüğü de bırakmaları lazım. Eğer şiddete karşıysak toptan karşı olmamız lazım. Cumhurbaşkanı'mızın otobüsü taşlanınca 'Böyle iş olmaz' demeniz lazım, ama siz bunları demeseniz de biz her zaman doğrusunu yaptık. Tekrar söylüyoruz. Siyasette şiddet olmaz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kime yapılıyorsa karşıyız. Kim yapıyorsa karşıyız ama biz işte bunlara fırsat bırakmayacağız. Provokasyonlara fırsat bırakmayacağız. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bayramımızı hep birlikte yaşayacağız. Coşkumuzu tüm Türkiye'ye göstereceğiz ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi başka yarınlara, başka ufuklara hep beraber taşıyacağız" dedi.

Bakan Varank vatandaşlardan büyük ilgi görürken, "Kapadokya" renkli yerli otomobil Togg da ilgi odağı oldu. Orhaneli meydanına asılan 'Naptın sağdıç' yazısı ise dikkat çekti.