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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Çalışmalarımız hazır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ocak ayında asgari ücrette Cumhuriyet tarihindeki en yüksek düzenlemeyi yaptıklarını belirterek, "Temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 22:11, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 22:13
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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Çalışmalarımız hazır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global'de katıldığı canlı yayında asgari ücret, kamu işçilerinin zam pazarlığı ile ETY'lilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrette Cumhuriyet tarihindeki en yüksek düzenlemeyi yaptıklarını belirten Bakan Bilgin, "Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor' diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır." şeklinde konuştu.

"Rakamı yarın paylaşacağız, işçilerimiz müsterih olsun"

Bakan Bilgin, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren zaman pazarlığında rakamı yarın açıklayacaklarını bildirdi.

Bakan Bilgin konuya ilişkin şunları kaydetti: "700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer. Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet emekçileri hem sermayenin, hem devletin karşısında korumak zorundadır. O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. İşçilerimiz müsterih olsun, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştık. Rakamı yarın paylaşacağız."

"Birikmiş maaş ve bayram ikramiyelerini alacaklar"

Emeklilikte yaşa takılanlarla da ilgili konuşan Bakan Bilgin, "EYT yaklaşık 20 yıllık bir sorundu. Cumhurbaşkanımız nerdeyse 3 yıl önce benim bu konuyla ilgili bir çalışma yapmamı istedi. O zaman yaş ortalaması düşüktü, sistem bunu kaldıracak durumda değildi. Bunu insanlar anlamıyor, saçma sapan laflar söylüyorlar. Biz hazırlığı pandemi öncesinde yapmaya başladık. Yaş ortalaması 50 oldu, daha düşük olsaydı yapamazdık. Uygun zaman bu, biraz daha beklenebilirdi ama bu haksızlık bir an önce giderilsin istedik. 50 yaş dengeyi yürütebileceğimiz bir yaş. Yaklaşık 1 milyon civarında kişinin maaşları bağlandı, bağlanamayanlar hızla bağlanıyor, ikramiyelerini alacaklar. Bağlanmayanlar hem ikramiyelerini, hem de birikmiş maaşlarını alacaklar. Kimsenin bir hak kaybı yok." açıklamasını yaptı.

Emekli maaşlarına kademeli zam uyguladıklarını da anlatan Bilgin, "7 bin lira üzerindekileri 10 bine kadar belli bir oranda artıracağız. 7 bin-10 bin arasına pozitif bir ayrımcılık yapılmış olacak." dedi.

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