Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkardı
Başakşehir galibiyetiyle puanını 73'e çıkaran Galatasaray, ligde son 5 haftaya girilirken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkardı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 22:40, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 22:40
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Ligde 2 maç sonra galibiyet alan sarı-kırmızılılar puanını 73'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan, ligde son 5 haftaya girilirken, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve bir maç fazlası olan Beşiktaş ile puan farkı da 5'e çıkardı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.