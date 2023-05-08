Ağır hasarlı bina az hasarlıya döndü iddiası

Kılıçdaroğlu yanıtladı: İhraç edilen KHK'lılar dönecek mi?
Kılıçdaroğlu yanıtladı: İhraç edilen KHK'lılar dönecek mi?
Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?
Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?
Oy kullanma işlemenin bittiği ülkelerden pusulalar Türkiye'ye gönderiliyor
Oy kullanma işlemenin bittiği ülkelerden pusulalar Türkiye'ye gönderiliyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Çalışmalarımız hazır
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Çalışmalarımız hazır
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı
700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında son durum
700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında son durum
Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor
Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor
TÜİK: Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında
TÜİK: Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında
Erdoğan'dan Erzurum'daki olaylarla ilgili ilk açıklama
Erdoğan'dan Erzurum'daki olaylarla ilgili ilk açıklama
'Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz'
'Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz'
'Dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez'
'Dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez'
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 20 yılda atandı
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 20 yılda atandı
Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor
Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor
Manisa'daki petrol kuyusunda numune çıkarılmaya başlandı
Manisa'daki petrol kuyusunda numune çıkarılmaya başlandı
'Yeni YHT projesiyle Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek'
'Yeni YHT projesiyle Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek'
'Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz'
'Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz'
'Erzurum'daki saldırganlar hakkında gözaltı kararı alındı'
'Erzurum'daki saldırganlar hakkında gözaltı kararı alındı'
Kızılay 'İmamoğlu'na saldırı' çağrısı yapan 2 yöneticiyi görevden aldı
Kızılay 'İmamoğlu'na saldırı' çağrısı yapan 2 yöneticiyi görevden aldı
Soylu: İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır
Soylu: İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır
'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'
'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'
Kamu kurumu 450 siteye siber saldırı girişiminde bulun 32 kişiye gözaltı
Kamu kurumu 450 siteye siber saldırı girişiminde bulun 32 kişiye gözaltı
Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak
Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak
Emeklilikte az primle yüksek maaş avantajı
Emeklilikte az primle yüksek maaş avantajı
Seçim sonrası 'dolar ne olur?'
Seçim sonrası 'dolar ne olur?'
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kentteki gerginlikle ilgili açıklama
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kentteki gerginlikle ilgili açıklama
'İnşallah önümüzdeki hafta balkon konuşmasını beraber yapacağız'
'İnşallah önümüzdeki hafta balkon konuşmasını beraber yapacağız'
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Ağır hasarlı bina az hasarlıya döndü iddiası

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde zemin katta dükkanı bulunan 7 katlı apartmanın yıkıcı depremler sonrası ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle mühürlendiğini söyleyen mülk sahibi, bir müddet sonra binanın sistemde 'az hasarlı' görüldüğünü ileri sürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 23:09, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 23:12
Yazdır
Ağır hasarlı bina az hasarlıya döndü iddiası

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da binlerce yapı için acil yıkım kararı verilirken, yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. Mühendisler kentteki yapı denetimlerini tamamlarken, iddiaya göre Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki 28 daireden oluşan 7 katlı Ruken Apartmanı için depremden sonra ilk 3 gün 'ağır hasarlı' raporu verildi. Mühürlenen binanın sakinleri bir müddet farklı yerlere yerleşti. Sistemde apartmanın bir müddet sonra 'az hasarlı' gözüktüğünü ileri süren dükkan sahibi ve bazı bina sakinleri, itiraz dilekçesi hazırlayıp yetkililere bildirdi.

Apartman altında işletmesi bulunan Reşit Tetik, dükkanda kolon ve kirişlerin köşelerinde demirlerin bariz bir şekilde belli olduğunu ifade etti. Muhtemel bir depremle binanın yıkılma ihtimalini göz önüne alarak vicdan azabı çekmek istemediklerini belirten Tetik, "Binamıza depremden dolayı ilk 3 gün içerisinde ağır hasar kaydı yapıldı. Evimiz dükkandan uzak olduğu için bina sakinleri mühendisler ile 'binamızda ağır hasarlık bir durum söz konusu değil' diye itirazda bulunmuşlar. Böylelikle mühendislerin binayı kontrol etmesine engel olmuşlar. Daha sonra sisteme az hasarlı diye kaydedildi. Son kontrolde yetkililer binayı kontrol için geldiğinde ise tekrar ağır hasara çevirdi. Mühendisler bina için kesinlikle 'ağır hasar' demiş. Benim dükkanım da zemin katta olduğu için bayağı zarar görmüş. Lokanta olarak kullandığımız dükkanın bütün duvarları çökmüş, kolon ve kirişlerin köşelerinde demirler bariz bir şekilde belli oluyor. Aynı zamanda inşaat sektöründe de çalıştığım için binanın ağır hasar olduğuna inanıyorum. Sonra da Allah etmesin bir deprem olursa kimsenin enkaz altında kalıp hayatını kaybetmesini istemiyorum. Vicdan azabı çekmemek için bu durumu paylaşmak istedim" dedi.

"Bina 10 santim kaymış, yine de 'az hasar' verilmiş"

Binada mülk sahiplerinin dairelerini 'binada hiçbir sıkıntı yok' diyerek kiracılara evi kiralattığını iddia eden Tetik, "Binada batıdan doğuya doğru 10 santimetre gibi bir kaymanın meydana geldiği söz konusudur. Bariz bir şekilde belli oluyor zaten. Bu binada en çok zarara uğrayan benim. Dükkan dairelerden daha kıymetlidir. Bu binanın aynı zamanda kiriş ve kolonları da çökmüş durumdadır. Bina sakinleri kiriş ve kolonlardaki çatlaklıkları gizliyor. Daire sahipleri binadan taşınmış. Ama kiracı binanın 'az hasarlı' olduğunu belirterek. binada sıkıntının olmadığını belirtiyor. Bu vicdana sığmaz. Kiracıların kolon ve kirişlerden hiçbir haberi yok. Binada mülk sahiplerinden birkaç kişiyle konuştum. Kendileri dairesini temiz gösterip başka vatandaşa satmaya çalıştı. Bu ne vicdana ne de insanlığa sığar. Binanın ağır hasar olduğu göz önündedir. Lütfen yetkililer bu konuyla ilgilensin. Binanın acilen yıkılması gerekiyor. Yoksa artçı depremlerle hiçbir güvenlik önlemi alınmadan kendiliğinden yıkılır. Allah etmesin böyle olursa vatandaşlardan biri de bina altında kalabilir" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber