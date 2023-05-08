Ağır hasarlı bina az hasarlıya döndü iddiası

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da binlerce yapı için acil yıkım kararı verilirken, yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. Mühendisler kentteki yapı denetimlerini tamamlarken, iddiaya göre Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki 28 daireden oluşan 7 katlı Ruken Apartmanı için depremden sonra ilk 3 gün 'ağır hasarlı' raporu verildi. Mühürlenen binanın sakinleri bir müddet farklı yerlere yerleşti. Sistemde apartmanın bir müddet sonra 'az hasarlı' gözüktüğünü ileri süren dükkan sahibi ve bazı bina sakinleri, itiraz dilekçesi hazırlayıp yetkililere bildirdi.

Apartman altında işletmesi bulunan Reşit Tetik, dükkanda kolon ve kirişlerin köşelerinde demirlerin bariz bir şekilde belli olduğunu ifade etti. Muhtemel bir depremle binanın yıkılma ihtimalini göz önüne alarak vicdan azabı çekmek istemediklerini belirten Tetik, "Binamıza depremden dolayı ilk 3 gün içerisinde ağır hasar kaydı yapıldı. Evimiz dükkandan uzak olduğu için bina sakinleri mühendisler ile 'binamızda ağır hasarlık bir durum söz konusu değil' diye itirazda bulunmuşlar. Böylelikle mühendislerin binayı kontrol etmesine engel olmuşlar. Daha sonra sisteme az hasarlı diye kaydedildi. Son kontrolde yetkililer binayı kontrol için geldiğinde ise tekrar ağır hasara çevirdi. Mühendisler bina için kesinlikle 'ağır hasar' demiş. Benim dükkanım da zemin katta olduğu için bayağı zarar görmüş. Lokanta olarak kullandığımız dükkanın bütün duvarları çökmüş, kolon ve kirişlerin köşelerinde demirler bariz bir şekilde belli oluyor. Aynı zamanda inşaat sektöründe de çalıştığım için binanın ağır hasar olduğuna inanıyorum. Sonra da Allah etmesin bir deprem olursa kimsenin enkaz altında kalıp hayatını kaybetmesini istemiyorum. Vicdan azabı çekmemek için bu durumu paylaşmak istedim" dedi.

"Bina 10 santim kaymış, yine de 'az hasar' verilmiş"

Binada mülk sahiplerinin dairelerini 'binada hiçbir sıkıntı yok' diyerek kiracılara evi kiralattığını iddia eden Tetik, "Binada batıdan doğuya doğru 10 santimetre gibi bir kaymanın meydana geldiği söz konusudur. Bariz bir şekilde belli oluyor zaten. Bu binada en çok zarara uğrayan benim. Dükkan dairelerden daha kıymetlidir. Bu binanın aynı zamanda kiriş ve kolonları da çökmüş durumdadır. Bina sakinleri kiriş ve kolonlardaki çatlaklıkları gizliyor. Daire sahipleri binadan taşınmış. Ama kiracı binanın 'az hasarlı' olduğunu belirterek. binada sıkıntının olmadığını belirtiyor. Bu vicdana sığmaz. Kiracıların kolon ve kirişlerden hiçbir haberi yok. Binada mülk sahiplerinden birkaç kişiyle konuştum. Kendileri dairesini temiz gösterip başka vatandaşa satmaya çalıştı. Bu ne vicdana ne de insanlığa sığar. Binanın ağır hasar olduğu göz önündedir. Lütfen yetkililer bu konuyla ilgilensin. Binanın acilen yıkılması gerekiyor. Yoksa artçı depremlerle hiçbir güvenlik önlemi alınmadan kendiliğinden yıkılır. Allah etmesin böyle olursa vatandaşlardan biri de bina altında kalabilir" diye konuştu.