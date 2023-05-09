Erdoğan, mitinge metro merdivenlerini yürüyerek gelen 85 yaşındaki vatandaşla görüştü

Erzurum'daki olaylar hakkında Yeni Şafak FETÖ izi buldu
Erzurum'daki olaylar hakkında Yeni Şafak FETÖ izi buldu
Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok
Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok
İsrail, Gazze saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
İsrail, Gazze saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
Kılıçdaroğlu yanıtladı: İhraç edilen KHK'lılar dönecek mi?
Kılıçdaroğlu yanıtladı: İhraç edilen KHK'lılar dönecek mi?
Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?
Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?
Oy kullanma işlemenin bittiği ülkelerden pusulalar Türkiye'ye gönderiliyor
Oy kullanma işlemenin bittiği ülkelerden pusulalar Türkiye'ye gönderiliyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Çalışmalarımız hazır
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Çalışmalarımız hazır
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı
700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında son durum
700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında son durum
Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor
Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor
TÜİK: Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında
TÜİK: Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında
Erdoğan'dan Erzurum'daki olaylarla ilgili ilk açıklama
Erdoğan'dan Erzurum'daki olaylarla ilgili ilk açıklama
'Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz'
'Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz'
'Dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez'
'Dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez'
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 20 yılda atandı
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 20 yılda atandı
Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor
Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor
Manisa'daki petrol kuyusunda numune çıkarılmaya başlandı
Manisa'daki petrol kuyusunda numune çıkarılmaya başlandı
'Yeni YHT projesiyle Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek'
'Yeni YHT projesiyle Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek'
'Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz'
'Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz'
'Erzurum'daki saldırganlar hakkında gözaltı kararı alındı'
'Erzurum'daki saldırganlar hakkında gözaltı kararı alındı'
Kızılay 'İmamoğlu'na saldırı' çağrısı yapan 2 yöneticiyi görevden aldı
Kızılay 'İmamoğlu'na saldırı' çağrısı yapan 2 yöneticiyi görevden aldı
Soylu: İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır
Soylu: İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır
'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'
'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'
Kamu kurumu 450 siteye siber saldırı girişiminde bulun 32 kişiye gözaltı
Kamu kurumu 450 siteye siber saldırı girişiminde bulun 32 kişiye gözaltı
Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak
Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak
Emeklilikte az primle yüksek maaş avantajı
Emeklilikte az primle yüksek maaş avantajı
Seçim sonrası 'dolar ne olur?'
Seçim sonrası 'dolar ne olur?'
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kentteki gerginlikle ilgili açıklama
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kentteki gerginlikle ilgili açıklama
'İnşallah önümüzdeki hafta balkon konuşmasını beraber yapacağız'
'İnşallah önümüzdeki hafta balkon konuşmasını beraber yapacağız'
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan, mitinge metro merdivenlerini yürüyerek gelen 85 yaşındaki vatandaşla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 07:30, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 07:33
Yazdır
Erdoğan, mitinge metro merdivenlerini yürüyerek gelen 85 yaşındaki vatandaşla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım." dedi.

"Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaç çocuğu olduğunu sorduğu Bayraktar'dan 8 yanıtını alınca, "Maşallah. Bize hafta sonuna kadar dualar et." ifadesini kullandı.

Hüseyin Bayraktar ise "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı." dedi.

Bayraktar'ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz" diyerek karşılık verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber