Dünyanın her yerinde petrol ve gaz arıyoruz

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, petrol ve doğalgaz keşiflerinin 'bir seçim malzemesi olarak sunulduğu' yönündeki eleştirilere tepki gösterdi.

Bilgin "TPAO, geçtiğimiz yıl 6,1 milyar dolar ciro üretti; kamuda bir numara, özel sektörde de bir numara. Biz 6,1 milyar doları su satarak elde etmedik. Türkiye'nin geçmiş dönemde yaptığı en yüksek üretimi yaptık da bu ciroyu gerçekleştirdik. Yurt içi ve yurt dışı dahil, toplam üretimimiz 6,1 milyar dolar; 180 bin varil. Birisi 'Üretimimiz arttı' dediğinde, 'Hadi canım, sen seçim için söylüyorsun bunu' demek doğru değil. Sizi kasaya götüreyim, kapağını bir açsınlar, içeride 6,1 milyar dolar var" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-