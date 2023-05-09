AK Parti'de 1,7 milyonluk seçim ordusu hazır: 14 Mayıs'ta sandık başında olacaklar

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi için sandıklarda 1,7 milyon kişiyi görevlendirdi. AK Parti kurmayları, 973 ilçede 1.094 ilçe seçim kurulunda kurulacak 191 bin 884 sandığın her birinde 9 kişilik bir görevli listesi oluşturulduğunu kaydetti.

Türkiye genelinde tek bir sandığın bile boş bırakılmayacağına dikkat çeken AK Parti kaynakları "Bu görevliler seçim günü sabah 5'ten itibaren görevli oldukları sandıklarda olacaklar. Sürekli görev yerlerinde olup olmadıklarını kontrol edeceğiz. Burada önemli olan ıslak imzalı tutanaklardır. Herkes kendi görevli olduğu sandığa ait tutanakların fotoğrafını çekip genel merkeze gönderecek. Genel merkez kendisine gelen tutanakla YSK'ya bildirilen tutanakları karşılaştıracak.

ESMA ALTIN