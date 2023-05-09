'Yarısı Bizden' ile Türkiye dönüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden' kampanyası başlattıklarının müjdesini verdi. 'Yarısı Bizden' projesiyle İstanbul'da en az 6 milyon vatandaş güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarına kavuşacak.

Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı devlet tarafından karşılanacak. Yüzyılın dönüşümünde ilave nüfus getirmeden İstanbul'da tespit edilen 220 bin binadaki 1,5 milyon riskli konutun dönüşümü için şehrin Anadolu Yakası'nda 500 bin, Avrupa Yakası'nda 500 bin rezerv konut üretilecek, 500 bin konutun da yerinde dönüşümü sağlanacak. Dönüşüm sürecine dahil olan vatandaşların konutlarının inşaatı en geç iki yıl içinde tamamlanacak. Bu süreçte vatandaşlara 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapılacak. Ayrıca proje kapsamında İstanbul'da aylık 3 bin 500 lira olan kira yardımı 5 bin 250 liraya yükseltildi.

HERKES EV SAHİBİ OLABİLECEK

100 metrekare büyüklüğünde 2 oda, 1 salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşın maliyeti 1,5 milyon lira çıktıysa bunun 750 bin lirasını devlet hibe edecek. Kalan 750 bin lirasını vatandaşın kendisi ortaya koyarak evini yenileyebilecek. Vatandaşlar, yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TEFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek.

MODERN YAŞAM ALANLARI

> FİKİRTEPE: 60 bin vatandaşı ilgilendiren Yeni Fikirtepe'de toplamda 12 bin 418 konut inşa edilecek. Yeni Fikirtepe Konutları-1'de 1.648 konut teslim edildi. 10 bin 770 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor.

> TOZKOPARAN: Güngören ilçesinde Tozkoparan ve Genç Osman Mahallelerinde yıkılarak inşaatı devam eden 1.387 bağımsız birim bulunuyor. 239 bağımsız birimin inşaatına başlanacak.

> ZEYTİNBURNU: Zeytinburnu ilçesinde, Telsiz ve Beştelsiz Mahallelerinde toplam 587 bağımsız birimin yapı ve Merkezefendi Mahallesi (Arnavut) 526 bağımsız birim için uzlaşma görüşmeleri devam ediyor.

> BAĞCILAR: Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde 847 bağımsız birimin teslimleri devam ediyor. Asburçaklar Sitesi'nde üretilecek 369 bağımsız birim için uzlaşma görüşmelerine başlandı.

> ESENLER: Esenler'de 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. 1. Etap'taki 2.030 bağımsız birimin teslimi yapıldı. 2. Etap'taki 1.461 bağımsız birimin inşa çalışmaları ve kura işlemleri tamamlandı.

> KAĞITHANE: Yahya Kemal Mahallesi'nde riskli olarak tespit edilen binalar yıkılarak, yerine 745 bağımsız birim inşa edildi. Kura işlemleri tamamlanan konutların hak sahiplerine teslimleri devam ediyor.

> BEYOĞLU: Beyoğlu ilçesi Sütlüce ve Örnektepe Mahallesi'nde 398 konutun kentsel dönüşüm süreci tamamlandı.

> OKMEYDANI: Beyoğlu ilçesi Okmeydanı'nda 778 konut, 159 dükkanın yapımına başlandı.

> BEYKOZ: Tokatköy Mahallesi'nde 8.28 hektarlık uygulama alanında riskli yapıların tahliye ve yıkımları gerçekleştirilerek 823 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.

> GAZİOSMANPAŞA: Yıldıztabya Mahallesi'nde 278, Bağlarbaşı Mahallesi'nde 844, Sarıgöl Mahallesi'nde 809 olmak üzere 1.931 bağımsız birimin yapımı tamamlandı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde 927 bağımsız birimin yapımı devam ediyor.

> KARTAL: Orhantepe Mahallesi'nde tahliye ve yıkım süreci tamamlanarak inşaatına başlanan 1.074 bağımsız birimden 203 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edildi, 871 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.

> MALTEPE: Atışokulu Mahallesi'nde 253 bağımsız birimin tahliyesi ve yıkımı tamamlandı. Proje ve planlama çalışmaları tamamlanmak üzere yakın zamanda 446 bağımsız birimin inşaatına başlanacak.

> TUZLA: Cami Mahallesi'ndeki 1,20 hektarlık uygulama alanında yıkım süreci tamamlanmış olup 263 bağımsız birim üretilmesine ilişkin projelendirme çalışmaları yürütülüyor.

> PENDİK: Orta ve Dumlupınar Mahalleleri kentsel dönüşüm projesi kapsamında 142 bin metrekarelik alanda toplam 1.747 konut, 281 dükkanın yapımına başlanıyor.

> ATAŞEHİR: Yukarı Dudullu Mahallesi'nde 27.49 hektarlık uygulama alanında riskli yapıların tahliye ve yıkımları gerçekleştirilerek 1.563 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.

> KÜÇÜKÇEKMECE: Halkalı Mahallesi'nde 139 adet bağımsız birimin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipliği çalışmaları tamamlanmış olup projelendirme çalışmalarına başlandı.

> EYÜPSULTAN: İslambey Mahallesi'nde 653 bağımsız birimin üretilmesi planlanıyor.

> BAYRAMPAŞA: Sağmalcılar Mahallesi'nde 333 adet bağımsız birimin yer aldığı alanda hak sahipliliği tespit çalışmaları tamamlandı.

> KİRAZLITEPE: Üsküdar'da afete karşı dirençsiz, şehrin silüetine uymayan gecekondu ve binalar yıkıldı. Yerine zemin artı 3-4 katı geçmeyen, depreme dayanıklı, modern binalar tasarlandı.

SON BAŞVURU 29 MAYIS

Bu yöntemle yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Dolayısıyla cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaş güvenli bir yuva sahibi olabilecek. 26 Nisan'da başlayan kampanya 29 Mayıs tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.