AK Parti'de moraller yüksek

Hafta sonu düzenlenen AK Parti'nin İstanbul mitingine1 milyon 700 bin kişinin katılması parti yöneticileri tarafından zaferin işareti olarak değerlendirildi. AK Parti kaynakları "Milletimiz bir defa daha bize olan güvenini ortaya koydu. Muazzam bir kalabalık vardı. Moralimiz perçinlendi. Pazar günü seçimin sonucu bu mitingde belli oldu" diye konuştu.

'Büyük İstanbul Mitingi'nde açılan dev Türk Bayrağı drone ile görüntülendi

AK Parti'nin bugün Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında dev Türk Bayrağı açıldı.

AK Parti kaynakları şunları söyledi: Seçimi kazanacağımızdan şüphemiz yoktu. Ama son günlerde medyada seçimi kaybedeceğimize yönelik algı oluşturulmaya başladı. Ama algılar boşa çıktı. Herkes gerçeği gördü. Devamlı anket yapıyoruz. En başından itibaren sürekli bir yükseliş içerisindeyiz. Milletimiz ferasetli. Bu seçimlerin tarihi olduğunu biliyor.

EMRAH ÖZCAN-