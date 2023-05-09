PKK elebaşlarını üslerinde koruyorlar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son dönemde etkili operasyonlarla terörle mücadelede fark oluşturuyor. MİT'in Irak ve Suriye'de hareket kabiliyetini çok fazla artması ile PKK yöneticileri sıkışmış durumda. Özelikle 14 Mayıs seçimleri öncesi korkan üst düzey yöneticiler çıkış arıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve MİT'in PKK'lı yöneticileri imha parolası olarak "Bul ve yok et" stratejisi sonrası koalisyon güçleri yeni bir stratejiye gitti ve onlara kalkan olmaya başladı.

Koalisyon yönetimine 'özel koruma' talebinin teröristlerden geldiği öğrenildi. PYD-YPG yönetimi koruma gerekçesi olarak da seçim sürecinde verilecek kayıpların Cumhur İttifakı'na puan kazandıracağını öne sürdü.

YILMAZ BİLGEN