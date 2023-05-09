Gaziantep'te halk otobüsünde yankesicilik yapan kişi tutuklandı
Yankesicinin, iki yolcunun cep telefonunu çalma anı araç kameralarına yansıdı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 09:11, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 09:39
Gaziantep'te halk otobüsünde yankesicilik yöntemiyle iki yolcunun cep telefonunu çalan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, halk otobüsünde iki kişinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma yürüttü.
Otobüsün kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin H.A. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.