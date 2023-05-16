Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcılığında geçen süre kazanılmış hak aylığında değerlendirilebilir mi?

Dönemin mülga kurumu Devlet Personel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüş yazılarına göre; belediye meclis üyesi belediye başkan yardımcılığında geçen süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilememektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin yedinci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.

Bu mevzuat dahilinde görevlendirilen belediye meclis üyesi belediye başkan yardımcılarının talep ettikleri sosyal güvenlik durumlarından 4a (SSK), 4b (Bağ-Kur), 4c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık durumlarından birisine prim ödemek suretiyle geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda dönemin mülga kurumu Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu 19.06.2017 tarih ve E.3642 sayılı görüş yazısında, 5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesine atıfta bulunmak suretiyle;

" belediye başkan yardımcılarına 657 sayılı DMK hükümlerinin uygulanacağına veya belediye başkan yardımcılığında geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

. hem 657 sayılı DMK'nın 36/C maddesinde genel idare hizmetleri sınıfına ilişkin bir düzenleme bulunmaması ve hem de belediye meclis üyesi iken görevlendirme yoluyla belediye başkan yardımcısı görevinde geçirilen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceğine dair mer'i mevzuatta bir düzenleme yer almaması sebebiyle,...hizmet sürelerinin kazanışmış hak aylığında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir"

Denilmiştir.

Bununla beraber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 19.08.2021 tarihli 1543442 sayılı görüş yazısında atıfta bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yazısına göre de; "belediye meclis üyeliğinde geçen sürelerin memurların kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademelerinde değerlendirilebilmesine yönelik herhangi bir mevzuat hükmü bulunmadığı," hususu ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; belediye meclis üyesi belediye başkan yardımcılığından geçen süre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi mümkün değildir.

