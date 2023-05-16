Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcılığında geçen süre kazanılmış hak aylığında değerlendirilebilir mi?

Seçim 2023
CHP seçmenini aldatan Fatih Altaylı özür dilemedi
CHP seçmenini aldatan Fatih Altaylı özür dilemedi
Kılıçdaroğlu, veri akışından sorumlu başkanı görevden aldı
Kılıçdaroğlu, veri akışından sorumlu başkanı görevden aldı
'İmamoğlu ve Yavaş manipülasyon için özür dilesin'
'İmamoğlu ve Yavaş manipülasyon için özür dilesin'
THY, ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı
THY, ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı
Erdoğan: Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğunu gösterdi
Erdoğan: Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğunu gösterdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi
15 partiden 8'inin genel başkanları milletvekili olarak görev yapacak
15 partiden 8'inin genel başkanları milletvekili olarak görev yapacak
Millet İttifakı partilerinden 39 aday, CHP listesinden Meclise girdi
Millet İttifakı partilerinden 39 aday, CHP listesinden Meclise girdi
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi başladı
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi başladı
Yurt dışı oylarında son durum
Yurt dışı oylarında son durum
Seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
Meclise giren ünlü isimler
Meclise giren ünlü isimler
İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı: İşte sonuçlar
İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı: İşte sonuçlar
YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı
Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı
İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek
İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek
Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı
Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı
TBMM Genel Kurulu yeni vekillerle ne zaman toplanacak?
TBMM Genel Kurulu yeni vekillerle ne zaman toplanacak?
YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
Seçimi en iyi bilen anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu
Seçimi en iyi bilen anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu
Seçimin ilkleri ve sürprizleri
Seçimin ilkleri ve sürprizleri
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcılığında geçen süre kazanılmış hak aylığında değerlendirilebilir mi?

Dönemin mülga kurumu Devlet Personel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüş yazılarına göre; belediye meclis üyesi belediye başkan yardımcılığında geçen süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilememektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 00:10, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 15:50
Yazdır
Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcılığında geçen süre kazanılmış hak aylığında değerlendirilebilir mi?

Dönemin mülga kurumu Devlet Personel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüş yazılarına göre; belediye meclis üyesi belediye başkan yardımcılığında geçen süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilememektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin yedinci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.

Bu mevzuat dahilinde görevlendirilen belediye meclis üyesi belediye başkan yardımcılarının talep ettikleri sosyal güvenlik durumlarından 4a (SSK), 4b (Bağ-Kur), 4c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık durumlarından birisine prim ödemek suretiyle geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda dönemin mülga kurumu Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu 19.06.2017 tarih ve E.3642 sayılı görüş yazısında, 5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesine atıfta bulunmak suretiyle;

" belediye başkan yardımcılarına 657 sayılı DMK hükümlerinin uygulanacağına veya belediye başkan yardımcılığında geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

. hem 657 sayılı DMK'nın 36/C maddesinde genel idare hizmetleri sınıfına ilişkin bir düzenleme bulunmaması ve hem de belediye meclis üyesi iken görevlendirme yoluyla belediye başkan yardımcısı görevinde geçirilen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceğine dair mer'i mevzuatta bir düzenleme yer almaması sebebiyle,...hizmet sürelerinin kazanışmış hak aylığında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir"

Denilmiştir.

Bununla beraber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 19.08.2021 tarihli 1543442 sayılı görüş yazısında atıfta bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yazısına göre de; "belediye meclis üyeliğinde geçen sürelerin memurların kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademelerinde değerlendirilebilmesine yönelik herhangi bir mevzuat hükmü bulunmadığı," hususu ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; belediye meclis üyesi belediye başkan yardımcılığından geçen süre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber