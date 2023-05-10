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Doçent unvanlı akademisyenler için CB'den önemli görüş

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü doçent unvanlı akademisyenlerin ek gösterge durumlarıyla ilgili önemli görüş verdi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 00:10, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 09:36
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Doçent unvanlı akademisyenler için CB'den önemli görüş

Hatırlanacağı üzere, 22 Ocak 2023 tarihli "Doçentlerin Ek Göstergelerindeki Belirsizlik Çözüldü" başlıklı yazımızda, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte doçent ek göstergesinden yararlanabilmek için kadroya atanma şartı getirildiğini, bununla birlikte yükseköğretim kurumlarında doçentlik unvanına bağlı ödemelerdeki belirsizliğin giderildiğine dikkat çekmiştik.

Ayrıca, yasal değişiklikten önce doçentlik unvanını almış ve farklı bir akademik kadro unvanında görevine devam eden kişilerin bu zamana kadar ek göstergesi doçent ek göstergesi üzerinden ödenmiş ise, ilgililerin yeni yasal düzenleme sonrası ek göstergelerinin geriye çekilmesi gerektiği, yani kadro unvanları esas alınmak suretiyle maaş işlemlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğinin doğru olduğunu değerlendirmiştik.

Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce verilen görüşte özetle;

-Haklarında mahkeme kararı uyarınca doçentlik ek göstergesini unvana dayalı olanların 5434 sayılı Kanuna tabi olmaları ve en az altı ay 4800 ek göstergeden yararlanmaları halinde, bu kişilerin ek göstergelerinin aynı şekilde ödenmeye devam edebileceği,

-Bunun dışında haklarında verilmiş bir mahkeme kararı olmayanlar ile 5510 sayılı Kanuna tabi tüm öğretim elemanları hakkında kadro unvanına dayalı olarak ek göstergenin ödenmesi gerektiği,

İfade edilmiştir.

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