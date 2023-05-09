Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 8 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ ve El Kaide bağlantılı Abdulsamet Çelik, Amer Onay, Ensari Ersoy, Muhammed Korkmaz, Murat Demir, Sevda Vural, Sinan Öksüz, Tarkan Niğdelioğlu'nun Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

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