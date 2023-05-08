Şuheda Toprakları'nın göz yaşartan hikayesi

'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu sene 4.'sü düzenlenen Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmalarında son durak Türk tarihinin kahramanlık noktası olan Çanakkale' de gerçekleşti.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası yurdun dört bir yanından gazetecileri ağırlarken, tarihi bölgedeki 'Meçhul Asker Mezarı' hikayesiyle etkiliyor.

Gelibolu Yarımadası'nda, Arıburnu muharebelerinden sonra bir Anzak askerince Avustralya'ya götürülen ve 2003'te Türkiye'ye getirilerek defnedilen Türk askerine ait kafatasının bulunduğu 'Meçhul Asker Mezarı', ziyaretçilere duygusal anlar yaşatıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 'Şuheda toprakları' Çanakkale'yi ziyaret eden Kültür Sanat Muhabirleri, Türk tarihinin destansı mücadelesini dinlerken duygusal anlar yaşandı

Tarihin en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndaki Şahindere Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Atatürk'ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtını ziyaret eden 50'ye yakın Kültür Sanat muhabiri, tarihin akışını değiştiren Çanakkale'nin tarihi, kültürü ve doğal zenginliklerini kaleme aldı.

Şehitler Abidesi'nin olduğu bölgedeki sembolik şehitliğin başlangıç bölümünde yer alan "Meçhul Asker Mezarı"nı ziyaret edenler, kabirde Arıburnu muharebelerinden sonra 1915'te Anzak askeri tarafından Avustralya'ya götürülen ve 2003'te Türkiye'ye iade edilen bir Türk askerine ait kafatası bulunduğunu öğrenince duygulanıyor...

Mezarın başında bulunan, yaşananların anlatıldığı kitabeyi okuyan, rehberlerden dinleyen gazeteciler, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

'Kafatasını mumya yapıp yıllarca saklamış'

Bölgede görev yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kılavuzlarından Mehmet Gürsoy, 24 Nisan 1915'te Anzak askerlerinin Anafartalar bölgesine çıkarma yaptığını söyledi.

Oradaki çarpışmalarda bir Anzak askerinin kendi bulunduğu bölgede şehit olan bir Mehmetçik'in başını keserek Avustralya'ya götürdüğünü anlatan Gürsoy, şunları kaydetti:

'Kafatasını mumya yapıp yıllarca saklamış. Oradaki arkadaşlarına da 'Ben bir Türk'ü öldürdüm' diye göstermiş. Yıllar sonra yaşlandığında bu durumdan nedamet duymuş. Bu Anzak askerinin çocukları 2003 yılında kafatasını alıp Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosluğuna götürüp yetkililere teslim etmiş. Kafatası, aynı yılın 18 Mart'ında Türkiye'ye getirilerek resmi törenle bu mezara defnedildi.'

Gürsoy, bölgeye gelen ziyaretçilerin askerin hikayesini dinledikten sonra dualar okuduğunu ve duygulandığını dile getirerek, "Ziyaretçiler bir insanın böyle bir vahşeti nasıl yapabileceğini düşünüyor. Çünkü bizim anlayışımızda, iman çizgimizde düşman da olsa insanlara merhamet göstermek gerektiği var." dedi.

'İsimlerini bilmesek de hepsi yüreğimizde'

Kültür Sanat Muhabirleri ile birlikte Çanakkale Şehitliğini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Dairesi Başkanı Sanem Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün bu topraklarda huzurla yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve Kahraman gazilerimize borçluyuz, onlar ülkemizin bağımsızlığı için şehit düştü, ülkemizin her karış toprağı şehit kanlarıyla sulandı, bu yüzden ecdadımızın kıymetini bilelim, bu toprakların ne kadar zor şartlarda kazanıldığının bilincinde olalım ve ülkemizin kıymetini bilelim' dedi.

Arıkan, meçhul askerin hikayesini rehberlerden dinlediklerini belirterek, "Çok etkileyici hikayesi var. Askerimizin yattığı yer belli, kimin uğruna, hangi bayrak uğruna savaştığı belli. Bundan dolayı adına 'meçhul' diye kavram koyduğumuz askerlerimiz hiçbir zaman meçhul olmayacak. Onların isimlerini bilmesek de hepsi bizim yüreğimizde, hepsi bizim askerimiz, bizim ecdadımız." ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir Medya, Kültür Sanat ve Turizm buluşmalarındaki temel amaçlarının 81 ilde kültür turizmini yayma çabasına katkı sağlamak olduğunu belirtti. Gökdemir, "Bu sebeple bugün Çanakkale merkezde kültürü tanıtmaya Anadolu'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan ve çeşitli bölgelerden gazeteci arkadaşlarımızla gelmiş bulunmaktayız. Çanakkale'nin Tarihi ve kültürel değerlerinin birlikte yerinde görüp inceleyip gazeteci arkadaşlarımızla birlikte Makalelerimizde haber portallarımızda, internet sitelerimizde ve görüntülü olarak yaymaktır." İfadelerinde bulundu. Gökdemir, Çanakkale'de ev sahipliğinden dolayı Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'e ve buna vesile olan Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'na teşekkürlerini iletti.

50'ye yakın Kültür sanat muhabiri Medya, Kültür sanat ve turizm buluşmaları açılış toplantısının ardından Ezine içeriinde Yahya Çavuş evi, Antik Granit Ocağı, Herodes Antikus Hamamı Nymphaion doğu kapısı ve surları, Forum Alexandria Troas antik kentinde incelemelerde bulundu. Gazeteciler yine Ezine içerisinde Taş mektep, Abdurrahman Camii, Yahşi bey hamamı Yahşi bey türbesi ziyaret etti.

Türk Milletinin yeniden varoluş savaşının verildiği Gelibolu'ya da giden Kültür Sanat Muhabirleri, kazanılan zaferin izlerini yarımada üzerinde ararken şehitlikte ki son düzenlemeleri de yerinde gördüler. Troya müzesi ve Ören yerinde de incelemelerde bulunan Kültür sanat muhabirleri Çanakkale'de dolu dolu 3 gün geçirdi.