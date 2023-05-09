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Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 763 bini aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 361 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 10:40, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 10:40
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Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 763 bini aştı

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında, temsilciliklerde 1 milyon 642 bin 721, gümrüklerde ise 120 bin 640 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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