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Dolar/TL, 19,51 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 19,5100 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 10:50, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 11:08
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Dolar/TL, 19,51 seviyesinden işlem görüyor

Dün 19,46-19,76 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 19,5010'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasın ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,5100'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 21,4150'den, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 24,5870'ten satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 101,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,0980'den alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülke ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunulan ABD'de, söz konusu limite ilişkin açmaz devam ederken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda Kongre liderleriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu.

Öte yandan, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerde bulunurken, açıklanan makroekonomik veriler de para politikasına ilişkin fiyatlamaları yeniden zorlaştırmaya başladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Banka'nın verilere bağlı olması ve kredi koşullarını izlemesi gerektiğini belirterek, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını bildirdi.

Fed New York şubesinin açıkladığı verilere göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yüzde 4,4'e düşerken, orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9'a, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,6'ya çıktı.

Bugün Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve ABD'de borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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