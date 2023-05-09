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Bakan Bilgin ve konfederasyon başkanları kamu işçilerinin ücret artışını değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:- "Toplu sözleşme bir ülkede serbestçe işliyorsa, işçiler ve işverenler toplu pazarlığı özgür iradeleriyle gerçekleştiriyorlarsa demokrasinin işleyişi sağlıklı demektir. Bu bakımdan Türkiye'de bu kurumun işleyişi, Türk demokrasisine katkı yapmaktadır"- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan:- "Cumhurbaşkanı'mız emek ve işçi hareketi ile Türkiye'deki çalışanların sorunlarının çözümü konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiştir"- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay:-"(Toplu iş sözleşmesi) 700 bine yakın işçinin çoluk çocuğuyla 3 milyonluk bir aileyi ilgilendiriyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 13:57, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 13:59
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Bakan Bilgin ve konfederasyon başkanları kamu işçilerinin ücret artışını değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi ve işverenin toplu pazarlığı özgür iradeleriyle gerçekleştirmesinin demokrasinin sağlıklı işlediğinin göstergesi olduğunu belirterek, "Bu bakımdan Türkiye'de bu kurumun işleyişi, Türk demokrasisine katkı yapmaktadır." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne ilişkin törende konuştu.

Toplu sözleşmenin demokratik sistemin en önemli müesseselerinden olduğunu ifade eden Bilgin, "Toplu sözleşme bir ülkede serbestçe işliyorsa işçiler ve işverenler toplu pazarlığı özgür iradeleriyle gerçekleştiriyorlarsa demokrasinin işleyişi sağlıklı demektir. Bu bakımdan Türkiye'de bu kurumun işleyişi Türk demokrasisine katkı yapmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türk demokrasisinin gelişmesi konusunda sosyal politika alanında kendilerine verdiği bütün görev ve düzenlemelerin, Türkiye'de demokratik sistemin toplumsal temellerinin sağlamlaşması konusunda önemli adım niteliğinde olduğunu vurgulayan Bilgin, bugün de yaklaşık 700 bini aşkın kamu işçisi için sürdürülen toplu sözleşmelerde belli bir aşamaya gelindiğini bildirdi.

Aşamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini dile getiren Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Başkanlık Sisteminin etkinliğini değerlendiren bir uygulamayı bugün bir karar olarak açıklayacaklardır." dedi.

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.

- "Önemli bir aşamayı geride bıraktık"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da kritik bir toplu sözleşme sürecini barışçıl bir anlayışla tamamladıklarını ifade etti. Arslan, "Tarafların birbirini anlaması, sosyal diyalog mekanizmalarının en ince ayrıntısına kadar kullanılmasıyla önemli bir aşamayı geride bıraktık." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, toplu iş sözleşmesi sürecindeki katkıları için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri adına teşekkür eden Arslan, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her zaman çalışanlar için ortaya koyduğu kararlı tutumu, 'Çalışanları, işçileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyen yaklaşımı burada da ortaya çıkmış, Cumhurbaşkanı'mız emek ve işçi hareketi ile Türkiye'deki çalışanların sorunlarının çözümü konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiştir. Bu toplu iş sözleşmesiyle geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın inisiyatifleriyle elde edeceğimiz rakamların ve ortaya çıkan tablonun ülkemiz, çalışanlar ve 700 bin kamu işçisi için hayırlı olmasını istiyorum."

- Toplu sözleşme 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, toplu iş sözleşmesi için "700 bine yakın işçinin çoluk çocuğuyla 3 milyonluk bir aileyi ilgilendiriyor."değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla görüşmelere 1,5 ay ara verildiğini anımsatan Atalay, "Sayın Cumhurbaşkanım ben işçiyim, hayata işçi olarak başladım. Sayın Cumhurbaşkanım siz ülkeyi idare ediyorsunuz. Ben ve Mahmut Bey'in görevi de temsil ettiğimiz insanların hukuklarını, çıkarlarını korumak. Bugüne kadar bulunduğum yerlerde bunu yapmaya gayret ettim. İşçilerle ilgili size bir mesele söylediysem hep olumlu baktınız. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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