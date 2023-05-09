ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 33 sözleşmeli bilişim personeli alımı için mülakat sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 13:58, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 14:15
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 33 sözleşmeli bilişim personeli alımı için 7, 8 ve 9 Mart'ta yapılan mülakat sonuçlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlarına https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.
Başvuranlardan 31 kişinin mülakatta başarılı olduğu belirtildi.