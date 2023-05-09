Edirne'de terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 14:00, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 14:01
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.Ş ile FETÖ şüphelileri D.E ve Ö.Ö'yü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.