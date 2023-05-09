Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de STK temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içinde biz, Çukurova Bölgesel Havalimanı ile Mersinli ve Adanalı kardeşlerimizin kendi ürünlerini hızlı bir şekilde satması ve yolcuların bu bölgeye intikali noktasında büyük bir kolaylığı sağlamış olacağız." dedi.

AK Parti Mersin milletvekili adayı Nebati, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında birlik ve beraberlik konusunda Mersin'in örnek teşkil ettiğini belirten Nebati, kentteki vatandaşlarla güzel iletişim kurduklarını söyledi.

Nebati, yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda test uçuşunun gerçekleştirildiğini anımsatarak, "İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içinde biz, Çukurova Bölgesel Havalimanı ile Mersinli ve Adanalı kardeşlerimizin, kendi ürünlerini hızlı bir şekilde satması ve yolcuların bu bölgeye intikali noktasında büyük bir kolaylığı sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Silifke ilçesi çıkışındaki Limankale tünelinin tamamlandığını, Akdeniz Sahil Yolu'nda Aydıncık ile Gözce arasındaki 3 tünel ve 1 viyadüğün açılışa hazır olduğunu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun temelinin de yakın zamanda atılacağını dile getiren Nebati, kentte yatırım değeri 8 milyar 291 milyon liralık 246 projenin hizmete hazır hale geldiğini belirtti.

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'e önem verdiğini vurgulayarak, kente hizmet etmeye geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin, İHA, SİHA, milli muharip uçak KAAN, Yeni Altay Tankı ve TCG Anadolu gemisi gibi projeleriyle savunma sanayisi alanında dünyada ilk 5'e girdiğini ifade eden Nebati, TCG Anadolu'nun vatandaşların ziyaretine açılmak üzere yarın Mersin'e geleceğini bildirdi.

- "AB'ye vizesiz giriş" tartışmaları

Nebati, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Birliği'ne (AB) vizesiz giriş vaadine değinerek şunları kaydetti:

"'3 ayda vize sorununu çözerim' diyor. Ben 3 saatte çözerim. Yazılı şart göndermişler zaten gizli değil; 'Suriye'den çıkacaksın, tampon bölgeyi boşaltacaksın, giriş çıkış yasak' yani bombalar buraya gelsin. İki, 'terörle mücadele yasasını değiştireceksin, içeride kimseyi bırakmayacaksın'. Neymiş 'Vizeyi vereceğiz', oldu paşam. Üç, 'Güney Kıbrıs'ı resmen tanıyacaksın, Doğu Akdeniz'i boşaltacaksın, Türk Devletleri Teşkilatı ile Karadağ'da, Libya'da ne işin var senin, orayı boşaltacaksın, kasanın anahtarını da IMF'ye teslim edeceksiniz, karşılığında sana vizeyi veriyoruz'. Al vizeyi başına çal. Biz, 21. yüzyıl Türkiye Yüzyılı'dır dediğimiz zaman işte bu öz güvenle konuşuyoruz çünkü Türkiye'de altyapı yatırımları elhamdülillah bitti."

Türkiye'nin Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi iki küresel kriz ile Kahramanmaraş merkezli depremle baş ettiğini dile getiren Nebati, bunların etkilerini topluma hissettirmediklerini söyledi.