Mazeretsiz göreve gelmeyen usta öğreticinin ilişiğinin kesilmesi hukuka uygundur

Olay

Davacı 30/09/2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Ek Ders Görevi ile Görevlendirilen Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik kapsamında usta öğretici ferdi hizmet sözleşmesi ile . Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde görevlendirilmiş, sözleşme süresinin sona ermesinden sonra da görevine devam ettirilmiştir.

Okul idaresi tarafından düzenlenen 11 ve 13/08/2014 tarihli tutanaklarda davacının herhangi bir mazeret belirtmeden göreve gelmediği, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 ve 25/07/2014; 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12 ve 14/08/2014 tarihli tutanaklarda ise göreve gelmekle birlikte verilen görevleri yerine getirmeyerek değişik yerlerde vakit geçirdiği belirtilerek görevinde başarısız olduğu, zaman zaman göreve gelmediği ve verilen görevleri yapmadığından bahisle davacının, Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca okulla ilişiğinin kesilmesine dair dava konusu işlem tesis edilmiştir.

Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.

İlk derece mahkemesi işlemi iptal etmişti

Davacının arşiv ve depo hizmetleri, nevresim değiştirilmesi, perdelerin takılması, çamaşırhanenin düzenlenmesi, temizlik gibi görev tanımına uygun olmayan bu görevleri yerine getirmemek istemesinden kaynaklı fiillerinden dolayı görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemin, anılan Yönetmelik hükmüne uygun olarak tesis edildiğinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Danıştay: Mazeret yoksa kamu personeli görevine devamlı gelmelidir

Ancak bununla birlikte, hangi statüde görev yapılırsa yapılsın, kamu görevini üstlenen kişilerin, herhangi bir mazeretinin bulunması veya amirin izin vermesi halleri dışında görevlerine sürekli olarak devam etmesi gerektiği, usta öğretici olarak görev yapan davacının, sözleşme süresi boyunca ve sözleşmede öngörüldüğü şekliyle görevine sürekli bir biçimde devam etmek zorunda olduğu, somut olayda 11/08/2014 ve 13/08/2014 tarihli tutanaklarda hiçbir mazeret ileri sürmeksizin göreve gelmediği tespitlerine yer verilen davacının, anılan tarihlerde göreve geldiğine yönelik somut bir tespit bulunmadığı ve davacı tarafından dava dilekçesi veya soruşturma ifadesinde, anılan tarihlerde göreve geldiğine yönelik bir iddia ileri sürülmediği gibi, belirtilen tarihler için herhangi bir mazeretinin bulunduğuna yönelik bir belgenin de dosyaya sunulmadığı görülmektedir.

Bu nedenle, dava konusu işlemde öne sürülen 2 gün mazeretsiz olarak göreve gelmeme fiili nedeniyle göreve son verilmesinin ilgili mevzuat hükümleri gereği mümkün olduğu, mazeretsiz ve izinsiz olarak göreve gelmeme hususunun da dosyadaki bilgi ve belgelerle sübuta erdiği ve bu haliyle davacının sözleşmesinin feshedilebilmesi için gerekli şartların var olduğu sonucuna ulaşılmıştır.



T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2022/1388

Karar No : 2022/5441

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : .Kaymakamlığı / .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:

.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde usta öğretici olarak görev yapan davacının okulla ilişiğinin kesilmesine ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 26/06/2018 tarih ve E:2016/7243, K:2018/2814 sayılı bozma kararına uyularak yapılan araştırma sonucunda verilen kararla; Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca, usta öğreticilerin, görev, yetki ve sorumlulukları, okulun imkan ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ilgili mevzuat doğrultusunda kurum müdürü tarafından tespit edilmekle birlikte, beceri öğretimi ve uygulamalarında, iş ve teknik eğitim, seçmeli dersler ve branşlardaki atölye ve meslek derslerinin okutulmasında görevlendirilmelerinin gerektiği, davalı idare tarafından mahkemeye sunulan Milli Eğitim Bakanlığının usta öğretici görevlendirmesi konulu 12/03/2008 tarih ve 1006 sayılı Genelgesinde de, usta öğreticilerin beceri eğitim ve uygulama dışında çalıştırılmayacaklarının talimatlandırıldığı; bu itibarla, davacıya arşiv ve depo hizmetleri, nevresim değiştirilmesi, perdelerin takılması, çamaşırhanenin düzenlenmesi, temizlik gibi görev tanımına uygun olmayan işlerin verilmesinin, Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğe aykırı olduğu; bu durumda, davacının arşiv ve depo hizmetleri, nevresim değiştirilmesi, perdelerin takılması, çamaşırhanenin düzenlenmesi, temizlik gibi görev tanımına uygun olmayan bu görevleri yerine getirmemek istemesinden kaynaklı fiillerinden dolayı görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemin, anılan Yönetmelik hükmüne uygun olarak tesis edildiğinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacının işine mazeretsiz devam etmemesi nedeniyle iş akdinin feshedildiği, kendisinin işe gelmeme sebebi olarak belirttiği herhangi bir mazeretinin bulunmadığı, mazeretini de idareye bildirmediği, bu nedenle tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacı 30/09/2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Ek Ders Görevi ile Görevlendirilen Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik kapsamında usta öğretici ferdi hizmet sözleşmesi ile . Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde görevlendirilmiş, sözleşme süresinin sona ermesinden sonra da görevine devam ettirilmiştir.

Okul idaresi tarafından düzenlenen 11 ve 13/08/2014 tarihli tutanaklarda davacının herhangi bir mazeret belirtmeden göreve gelmediği, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 ve 25/07/2014; 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12 ve 14/08/2014 tarihli tutanaklarda ise göreve gelmekle birlikte verilen görevleri yerine getirmeyerek değişik yerlerde vakit geçirdiği belirtilerek görevinde başarısız olduğu, zaman zaman göreve gelmediği ve verilen görevleri yapmadığından bahisle davacının, Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca okulla ilişiğinin kesilmesine dair dava konusu işlem tesis edilmiştir.

Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin "Uzman ve Usta Öğreticilerin Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 12. maddesinde, "Yüksek öğretim kurumlarının okul öncesi eğitimi öğretmenliği bölümünden mezun olanlar, okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilebilir. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapacak usta öğreticiler ise; beceri öğretimi ve uygulamalarında, iş ve teknik eğitim, seçmeli dersler ve branşlarındaki atölye ve meslek derslerinin okutulmasında görevlendirilirler. Usta öğreticilerin görev, yetki ve sorumlulukları, okulun imkan ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ilgili mevzuat doğrultusunda kurum müdürü tarafından tespit edilir ve kendilerine yazılı olarak bildirilir." hükmüne; 14. maddesinde, "Uzman ve usta öğreticilerden 3. maddede belirtilen şartları taşımadıkları, sözleşme hükümlerine uymadıkları ve görevlerinde başarısız oldukları kurum müdürlüğünce tespit edilenlerin, sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca görevinde başarısız olan veya göreve gelmeyen usta öğreticilerin görevine son verilebilmesi mümkün olmakla birlikte, görevde başarısızlık durumlarının usta öğreticilerin görevlendirildiği göreve yönelik olması gerektiği açıktır. Somut olayda, davacı hakkında düzenlenen tutanaklarda, okulda bulunmakla birlikte okulun farklı yerlerinde vakit geçirdiği iddialarına ilişkin hususların, tutanakların tarihi de gözetilerek eğitim öğretim yılının sonrasına tekabül ettiği ve soruşturma kapsamındaki ifadelerden anlaşıldığı üzere, davacının görev tanımıyla uygun olmayan nevresim değiştirme, perde takma veya çamaşırhane hizmetleri gibi görevler verilmesine yönelik olduğu ve bu haliyle davacının görevinde başarısız olduğunun ortaya konulamadığı anlaşılmaktadır.

Ancak bununla birlikte, hangi statüde görev yapılırsa yapılsın, kamu görevini üstlenen kişilerin, herhangi bir mazeretinin bulunması veya amirin izin vermesi halleri dışında görevlerine sürekli olarak devam etmesi gerektiği, usta öğretici olarak görev yapan davacının, sözleşme süresi boyunca ve sözleşmede öngörüldüğü şekliyle görevine sürekli bir biçimde devam etmek zorunda olduğu, somut olayda 11/08/2014 ve 13/08/2014 tarihli tutanaklarda hiçbir mazeret ileri sürmeksizin göreve gelmediği tespitlerine yer verilen davacının, anılan tarihlerde göreve geldiğine yönelik somut bir tespit bulunmadığı ve davacı tarafından dava dilekçesi veya soruşturma ifadesinde, anılan tarihlerde göreve geldiğine yönelik bir iddia ileri sürülmediği gibi, belirtilen tarihler için herhangi bir mazeretinin bulunduğuna yönelik bir belgenin de dosyaya sunulmadığı görülmektedir.

Bu nedenle, dava konusu işlemde öne sürülen 2 gün mazeretsiz olarak göreve gelmeme fiili nedeniyle göreve son verilmesinin ilgili mevzuat hükümleri gereği mümkün olduğu, mazeretsiz ve izinsiz olarak göreve gelmeme hususunun da dosyadaki bilgi ve belgelerle sübuta erdiği ve bu haliyle davacının sözleşmesinin feshedilebilmesi için gerekli şartların var olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda, usta öğretici olarak görev yapan davacının, 11/08/2014 ve 13/08/2014 tarihlerinde izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemesi nedeniyle sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, sözleşmesinin feshine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 23/02/2022 tarih ve E:2021/647, K:2022/589 sayılı kararı da bu yöndedir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 14/11/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.