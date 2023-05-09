İşçilere yapılan zam sonrası memurlar da kapsamlı maaş reformu bekliyor

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü değerlendirdi.

Emek ve ekmek mücadelesi veren sendikacı olarak, kamu işçilerine ya da asgari ücrete yapılan iyileştirmelere itirazlarının mümkün olmadığını belirten Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İyileştirmeler bilakis memnuniyet vericidir. Ancak bu düzenlemeler yapılırken hak savunuculuğunu yaptığımız memurlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin göz ardı edilmesine, çağrılarına kayıtsız kalınmasına, taleplerinin karşılanmamasına da rıza göstermemiz mümkün değildir. Bu bağlamda, kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır."

Doğan, aldığı eğitim, yaptığı iş, üstlendiği risk ve yüklendiği sorumluluk ile aynı doğrultuda gelir elde etmenin hemşirenin, hekimin, sağlık teknisyeninin, teknik personelin ve memurun en tabii hakkı olduğunu belirterek, "Geldiğimiz noktada atılan adımlar, yaşanan gelişmeler kamuda iş barışını tehlikeye sokmaktadır. Kamuda ücret dengesinin bozulmasına, izi silinmeyecek hasarlara yol açılmasına müsaade edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.