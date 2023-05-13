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Emeklilikte teknik öğretmen görevinin faydası olur mu?

Emekli maaşına hangi görev aylıklarının yansıyacağı 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda tek tek düzenlenmiştir. Her görev aylığı unsuru, emekli aylığına yansımamaktadır. Teknik öğretmenlere görevde iken ödenen ilave ödemeler, emekli aylığına yansıyan maaş unsurlarından birisi değildir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 00:10, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 14:43
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Emeklilikte teknik öğretmen görevinin faydası olur mu?

Emekli maaşına hangi görev aylıklarının yansıyacağı 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda tek tek düzenlenmiştir. Her görev aylığı unsuru, emekli aylığına yansımamaktadır. Teknik öğretmenlere görevde iken ödenen ilave ödemeler, emekli aylığına yansıyan maaş unsurlarından birisi değildir.

Soru : Ben 15 Temmuz için emekli dilekçemi verdim. Esasen Giyim teknolojileri öğretmeni idim. Daha sonra Teknoloji tasarım dersi için branş değişikliği yaptım. Emekli olurken teknik öğretmen katkısından nasıl faydalanırım? Teşekkür ederim.

5434 e tabi memurlar emeklilikleri görev aylıkları üzerinden hesaplanmaz.

5434 e tabi memurların emekli aylıklarının hesaplanmasında 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınır ve bu işlemde görev aylıklarının önemi olmaz, görev aylıkları görevleri süresince yapılan bir ödeme şeklinde kalır ve aylık ve ikramiye tutarını etkilemez.

Emekli aylık ve emekli ikramiyesinde kullanılan kalemler şunlardır:

- Hizmet süresi, -Kadro ve görev unvanı, -Derece ve kademesi,

-Gösterge ve ek göstergesi, -Taban ve Kıdem aylığı, -Emeklilik tazminat oranı/Özel tazminat oranı, -Güncel Memur maaş katsayısı,

Bu unsurlar üzerinden yapılan hesaplama sistemi sonucu toplam tutar bulunur. Bu tutarlar memurun Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerini belirleyen ve aynı zamanda memurun emekli ikramiyesinde esas alınan brüt tutardır.

Bu brüt tutar üzerinden memurun çalıştığı süreye göre orantılanır ve oranlama sonucunda da emekli aylık ve emekli ikramiye tutarı bulunur.

Bunların dışında, memurların görevde iken almış oldukları, ek ödemeler, görev unvanlarına göre alınan tazminat ve ödenekler bu hesaplama dışındadır.

657 sayılı Kanunda 7417 sayılı Kanunla değişik Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında bulunanların ek gösterge rakamlarının gösterildiği cetvele göre;

1. Derece 3600
2. Derece 3000
3. Derece 2200
4. Derece 1600
5. Derece 1800
6. Derece 1700
7. Derece 1500
8. Derece için de 1400 ek gösterge rakamıdır.

Emeklilik sırasında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı için belirlenmiş olan ek göstergeler bunlardır ve bu belirlemede öğretmen, müdür, teknik öğretmen, uzman öğretmen vb. gibi bir ayrım yapılmamıştır, bunların dışında herhangi bir emekli aylık ve ikramiye tutarını etkileyecek bir unsur bulunmamaktadır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Görevde iken alınan ödenek, tazminat vs. gibi ilave ödemeler 5434 e tabi memurların emekli aylık ve ikramiye hesaplamasında uygulanmaz. Dolayısıyla, bugün için sizin teknik öğretmen olarak emekli olmanız ile normal öğretmen olmanız arasında hiçbir fark olmayacak, dolayısıyla emeklilik aylık ve emeklilik ikramiye tutarına bir etkisinin olmayacağını söyleyebiliriz.

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