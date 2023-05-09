MSB kaynakları, tahıl koridorunun yeniden işler hale geldiğini açıkladı

MSB kaynakları konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve "tahıl koridoru"nun yeniden işler hale getirildiğini bildirdi.

Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından "Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz'deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durdurduğu" açıklanmıştı.

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