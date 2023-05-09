Kastamonu'da bir bebek evinde ölü bulundu
Kastamonu'da bir bebek evinde ölü bulundu, annesi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 15:27, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 15:28
Topçuoğlu Mahallesi Onay Sokak'ta oturan anne Y.G'nin sesini duyan yakınları eve geldi.
Y.G'nin 5 aylık çocuğu Esmanur G'nin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede küçük Esmanur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Anne Y.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bebeğin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği belirtildi.