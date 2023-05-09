YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
MSB: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme İstanbul'da yapılacak
MSB: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme İstanbul'da yapılacak
'Doğal gaz rezervi toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı'
'Doğal gaz rezervi toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı'
Bakan Bozdağ'dan 'Erzurum' açıklaması: Hukuk yapılması gerekenleri yapıyor
Bakan Bozdağ'dan 'Erzurum' açıklaması: Hukuk yapılması gerekenleri yapıyor
TÜİK'ten verilerinin güvenilirliğine yönelik iddialara ilişkin açıklama
TÜİK'ten verilerinin güvenilirliğine yönelik iddialara ilişkin açıklama
THY, 10 bin yeni çalışan almayı hedefliyor
THY, 10 bin yeni çalışan almayı hedefliyor
Bakan Özer, yaz okullarına ilişkin detayları açıkladı
Bakan Özer, yaz okullarına ilişkin detayları açıkladı
Erzurum'daki olaylara karışan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi
Erzurum'daki olaylara karışan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi
Kamu işçisinin zam pazarlığında imza günü
Kamu işçisinin zam pazarlığında imza günü
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü
Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü
Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok
Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok
İsrail, Gazze saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
İsrail, Gazze saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
Kılıçdaroğlu yanıtladı: İhraç edilen KHK'lılar dönecek mi?
Kılıçdaroğlu yanıtladı: İhraç edilen KHK'lılar dönecek mi?
Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?
Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?
Oy kullanma işlemenin bittiği ülkelerden pusulalar Türkiye'ye gönderiliyor
Oy kullanma işlemenin bittiği ülkelerden pusulalar Türkiye'ye gönderiliyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Çalışmalarımız hazır
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Çalışmalarımız hazır
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı
700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında son durum
700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında son durum
Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor
Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor
TÜİK: Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında
TÜİK: Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında
Erdoğan'dan Erzurum'daki olaylarla ilgili ilk açıklama
Erdoğan'dan Erzurum'daki olaylarla ilgili ilk açıklama
'Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz'
'Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz'
'Dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez'
'Dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez'
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 20 yılda atandı
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 20 yılda atandı
Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor
Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor
Manisa'daki petrol kuyusunda numune çıkarılmaya başlandı
Manisa'daki petrol kuyusunda numune çıkarılmaya başlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 15:32, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 15:33
Yazdır
Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da, Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oy kullanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber