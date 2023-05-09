Erzurum'da yaşanan gerginlikle ilgili 9 şüpheli daha gözaltında

Kentte 7 Mayıs'ta yaşanan olaya karışan şüphelilerin tespitiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 şüpheliyi daha tespit etti.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekiplerin olaya karışanların tespitine yönelik kayıt inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.